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Не сажайте это рядом с огурцами: вытягивают соки и привлекают армию вредителей

4:33
Садоводство

Урожайность огурцов зависит не только от ухода и погоды, но и от соседей по грядке. Некоторые растения способны буквально "вытянуть" из огурцов силы, сделать их уязвимыми перед вредителями и болезнями или даже испортить вкус плодов. А вот рядом с другими культурами огурцы, наоборот, начинают расти быстрее и плодоносят щедрее. Разбираемся, кого стоит сажать рядом, а кого держать подальше.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Вредные соседи: с кем огурцы не уживутся

Есть растения, которые при близком соседстве с огурцами неизбежно приведут к проблемам. Причины — конкуренция за питание, общее "меню" у вредителей или агрессивное воздействие на корни.

1. Картофель. Забирает из почвы воду и питательные вещества, в которых так нуждаются огурцы. Кроме того, и огурцы, и картошка уязвимы к фитофторе, поэтому высадка рядом повышает риск болезни для обеих культур.

2. Шалфей, розмарин, базилик. Ароматные, но коварные соседи. Их сильный запах может повлиять на вкус огурцов, а фитонциды, которые они выделяют, тормозят рост растений вокруг.

3. Мята. Быстро разрастается и угнетает соседей. Захватывает пространство, активно вытягивает влагу из почвы и подавляет развитие других культур — особенно нежных, как огурцы.

4. Арбузы и дыни. Привлекают насекомых-вредителей, которые затем с удовольствием переходят на огуречные плети. Кроме того, эти культуры нуждаются в большом пространстве, что создаёт лишнюю конкуренцию.

5. Укроп. Выделяет через корни вещества, которые тормозят рост соседей. Особенно негативно действует на огурцы, снижая их развитие и урожайность.

6. Кабачки. Принадлежат к тому же семейству, что и огурцы, и имеют общих вредителей. Сажая их рядом, вы рискуете устроить "шведский стол" для насекомых.

Полезные соседи: кто помогает огурцам расти

К счастью, есть и настоящие союзники огурцов — культуры, которые обогащают почву, отпугивают вредителей и даже служат опорой.

1. Горох, фасоль, чечевица, кукуруза. Бобовые обогащают почву азотом, улучшая питание для огурцов. А кукуруза может стать естественной опорой для вьющихся плетей.

2. Морковь, свёкла, редька, лук. Эти культуры растут вертикально или под землёй, не конкурируя с огурцами за пространство. А некоторые (например, лук) отпугивают вредителей своим запахом.

3. Бархатцы и лобелии. Эти цветы не только украшают участок, но и защищают грядки: они отпугивают трипсов, блошек и других насекомых, опасных для огурцов.

4. Подсолнухи. Становятся живым забором и поддержкой для огурцов. Привлекают пчёл и других опылителей, что положительно влияет на завязываемость плодов.

5. Орегано и укроп (в умеренных дозах). Выделяют аромат, который отпугивает вредителей, но привлекает полезных насекомых — хищников, борющихся с паразитами. Главное — не допускать чрезмерного распространения укропа.

6. Чеснок. Улучшает микрофлору почвы и снижает риск грибковых заболеваний. Его фитонциды укрепляют иммунитет растений рядом.

7. Сельдерей. Отпугивает белокрылку и другие вредители за счёт эфирных масел. А ещё у него похожие с огурцами требования к поливу — это делает их хорошими соседями по грядке.

Простая схема посадки — залог большого урожая

Чтобы огурцы чувствовали себя хорошо, соблюдайте принцип чередования культур: рядом — низкорослые овощи и полезные цветы, чуть дальше — бобовые и зелень. А крупные и агрессивные растения, вроде мяты, арбузов или кабачков, лучше держать подальше.

Огурцы — растения с тонким характером. Но если подобрать им правильное окружение, они щедро отблагодарят вас за заботу ароматными и сочными плодами всё лето.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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