Помидоры и перцы растут как на дрожжах: просто подсыпьте это в июне

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Завести в саду крепкие кусты томатов и перцев — мечта каждого дачника. Но эти культуры капризны, требовательны к питанию и легко впадают в стресс от жары и бедной почвы. К счастью, есть простой способ поддержать их в самый важный момент — и при этом не использовать агрессивные удобрения.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Когда томаты и перцы нуждаются в особой поддержке

К началу июня кусты помидоров и перцев уже вовсю цветут и начинают завязывать плоды. Это критический этап: от количества питательных веществ в этот период напрямую зависит, насколько обильно будет плодоношение.

Однако как раз в это время почва нередко "истощается" после весеннего роста. Без правильной подкормки растения теряют силы, хуже переносят жару, начинают сбрасывать завязи или дают мелкие и кислые плоды.

Простое средство, которое оживляет растения

Опытные садоводы давно знают об одном проверенном средстве, которое помогает томатам и перцам не просто выжить, а по-настоящему "взять разгон". Речь идёт об английской соли — природном минеральном соединении, содержащем магний и серу.

Эта соль помогает растениям эффективнее усваивать свет и питательные вещества из почвы. В результате — больше цветов, мощная завязь и крупные плоды.

Как использовать английскую соль для максимального эффекта

Есть два основных способа применения:

1. Под корень при посадке: ещё в мае, перед высадкой рассады в грунт, можно добавить по одной ложке английской соли в каждую посадочную лунку. Это создаёт "минеральный старт" для растения и закладывает основу будущего урожая.

2. Полив в июне: разведите 1 столовую ложку соли в 5 литрах тёплой воды и полейте под корень — один раз в две недели. Такая подкормка особенно полезна в период формирования плодов.

Важно! Не стоит превышать дозировку — это может привести к ожогам корней. Лучше реже и с умом, чем часто и "на глазок".

Натуральная защита от вредителей — без капли химии

С приходом лета начинается не только рост урожая, но и нашествие вредителей. Томаты особенно уязвимы к болезням и насекомым — они любят тепло не меньше, чем сами растения.

Вместо магазинных пестицидов стоит попробовать старый проверенный метод: высадить рядом с томатами кусты базилика. Он не только отпугивает вредителей своим ароматом, но и защищает томаты от грибковых заболеваний. Бонус — листья базилика всегда под рукой, чтобы добавить свежести в летние блюда.

Почему работает сочетание помидоров и перцев

Перцы и помидоры отлично уживаются на одной грядке: у них одинаковые требования к освещению, поливу и составу почвы. Но при этом они не конкурируют за питание, если земля достаточно плодородна. А английская соль как раз помогает поддерживать этот баланс — обеспечивая корневую систему нужным количеством магния.

Такое соседство не только экономит место, но и способствует перекрёстному опылению, улучшая завязываемость плодов.

Итог: мощные кусты и щедрый урожай

Всего пара простых шагов — и ваши перцы с помидорами благодарят вас пышной зеленью, крепкой завязью и ароматными плодами. Главное — вовремя подкормить и правильно защитить. Никаких сложных схем, дорогостоящих препаратов и риска испортить почву.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

