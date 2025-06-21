Овощи уже поджариваются на грядках: что делать, чтобы спасти огород при +35

3:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Жаркое лето — это не только возможность наслаждаться солнцем, но и серьезное испытание для вашего огорода. Высокие температуры и недостаток влаги могут негативно сказаться на здоровье растений и урожайности. Чтобы ваши растения пережили знойные дни без потерь, следуйте нашим рекомендациям по уходу за огородом в жару.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Полив: основа жизни в зной

Правильный полив — это ключевой фактор, который поможет вашим растениям пережить жару. Чтобы не допустить пересыхания почвы, поливайте огород регулярно и тщательно.

Вот несколько советов:

Поливайте ранним утром или поздно вечером: это поможет избежать быстрого испарения воды.

Глубокий полив: вода должна достигать корней, поэтому лучше поливать реже, но обильно. Примерно 20-30 см глубины — оптимально для большинства овощей.

Мульчирование: нанесите слой мульчи (например, из сена, соломы или компоста) вокруг растений. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратит образование корки.

Укрывные материалы: защита от жары

Вы можете воспользоваться укрывными материалами, чтобы защитить растения от палящего солнца.

Вот несколько подходов:

Сетка от солнца: установка специальной сетки позволяет защищать растения от прямых солнечных лучей, снижая температуру и сохранять влагу.

Плотные ткани: если у вас нет специальной сетки, можно использовать легкие белые ткани или агроволокно. Они уменьшат солнечное влияние и защитят ваши растения.

Правильный выбор растений

Если у вас есть возможность, выбирайте сорта овощей и зелени, которые лучше адаптированы к жаркому климату.

Такие растения, как:

Томаты: некоторые сорта более устойчивы к жаре.

Перцы: эти овощи любят тепло и хорошо переносят высокие температуры.

Базилик и шалфей: травы, которые обожают солнечные лучи и могут не только выжить, но и дать отличный урожай в жару.

Удобрения и стимуляторы роста

В условиях стресса от жары растениям требуются дополнительные питательные вещества для поддержания здоровья.

Используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, чтобы:

Укрепить корневую систему: это поможет растениям легче переносить засушливые условия.

Стимулировать цветение и плодоношение: правильные подкормки могут предотвратить опадание цветков и плодов.

Обработка растений

Следите за состоянием растений, особенно в жаркую погоду.

Вот что можно сделать:

Проверяйте на наличие вредителей: жара может стимулировать активности насекомых. Регулярный осмотр поможет избежать вредных последствий.

Удаляйте больные листы: если вы заметили сухие или поврежденные листья, удалите их, чтобы растение могло перераспределить ресурсы на здоровые части.

Обратите внимание на корни

Для устойчивости к жаре важна не только надземная часть растений, но и их корневая система.

Вот на что стоит обратить внимание:

Воздушные корни: у некоторых растений, таких как помидоры или перцы, развиваются дополнительные корни выше уровня почвы. Старайтесь укрывать их почвой или мульчей, чтобы они не пересыхали.

Забота о корнях: если вы знаете, что в ближайшие дни ожидается сильная жара, полейте растения заранее и сделайте рыхление, чтобы улучшить вентиляцию почвы.

Жаркая погода может стать настоящим испытанием для вашего огорода, но с правильным подходом можно защитить растения и обеспечить хороший урожай.

Уточнения

Ле́йка — сосуд для поливки растений. Лейка — простейший инструмент для капельного полива. Современные системы капельного и микрокапельного орошения более сложны, но и более эффективны.

