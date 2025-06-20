Растёт, как на стероидах — но без початков: что добавить в грядку, чтобы кукуруза кормила, а не пугала

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кукуруза не только радует нас своим вкусом, но и является важной частью рационов большинства людей. А чтобы кукуруза не только хорошо росла, но и радовала великолепным урожаем, необходимо обеспечить ей правильное питание.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кукуруза

Питательные вещества: от азота до калия

Кукуруза, как и любой другой растительный организм, нуждается в основных питательных веществах для роста и здоровья.

Запаситесь знаниями о том, что именно нужно вашим растением:

Азот (N): этот "инфузор" для зелени помогает растению разрастаться, обеспечивая мощные зеленые листья и крепкий стебель. Азот особенно важен на ранних стадиях роста, когда кукурузе нужно укрепить свои позиции.

Фосфор (P): он словно проводник для кукурузы, обеспечивающий успех в корнеобразовании и цветении. Фосфор помогает растениям создавать крепкие корни, что важно для сбора влаги и питательных веществ.

Калий (K): настоящий защитник! Калий укрепляет растения, делает их более устойчивыми к вредителям и неблагоприятным условиям, а также способствует хорошему созреванию плодов.

Когда подкармливать кукурузу

Чтобы ваша кукуруза радовала вас обильным урожаем, важно не только знать, чем подкармливать, но и когда это делать:

При посадке: ещё до того, как вы посадите семена, добавьте удобрения, богатые фосфором и калием, в лунки. Это создаст прочное основание для будущего урожая. В фазе активного роста: как только появятся первые листочки, кукуруза будет благодарна за первую порцию азота. Подкармливайте её каждые 2-3 недели, чтобы поддержать работу над зеленым покровом. Перед цветением: когда растения начинают цвести, убедитесь, что вы добавили калийные удобрения. Они помогут кукурузе сосредоточиться на создании сладких и сочных початков.

Какое удобрение выбрать

Выбор удобрений может быть настоящим искусством! Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

Минеральные удобрения:

Аммиачная селитра — ваш верный союзник на этапе активного роста.

Суперфосфат — идеален для корней.

Калийная соль — помогает кукурузе обрести силу и защиту.

Органические удобрения:

Компост — это как магия для почвы: он улучшает её структуру и наполняет питательными веществами.

Перегной — источник жизни для вашего растения, который действует долго.

Куриный помёт — мощный агент увеличения азота, если правильно подготовлен.

Биостимуляторы:

Гумусные кислоты — улучшают усвояемость веществ и увлажнение.

Микроэлементы — лучше обогащать почву весной, чтобы поддержать здоровье кукурузы в течение всего сезона.

Техника внесения удобрений

Сухое внесение: разбросайте сухие удобрения по поверхности почвы и аккуратно заделайте их в верхний слой при помощи граблей.

Дождевая подкормка: разводите удобрения в воде и используйте для орошения. Так вы сможете дать растениям доступ к питательным веществам напрямую.

Корневая подкормка: при внесении удобрений под корни кукурузы, вы создаете идеальные условия для поглощения.

Уточнения

Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Помимо культурной кукурузы, род Кукуруза включает четыре вида — Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis — и три дикорастущих подвида Zea mays: ssp. parviglumis, ssp. mexicana и ssp. huehuetenangensis. Считается, что многие из названных таксонов играли роль в селекции культурной кукурузы в древней Мексике. Существует предположение, что кукуруза — самое древнее хлебное растение в мире.



