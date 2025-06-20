Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За эликсиром молодости: учёные изучают возрастные изменения у человека и приматов
Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза
Сначала просто хотел подзаработать, а в итоге стал домовладельцем
Какие грибы растут на Марсе? Эта находка поразила учёных
Регина Тодоренко поделилась переживаниями: почему она боится рождения третьего ребёнка?
Лавровый лист в доме: где разместить для привлечения богатства и удачи
Новый этап для туризма Удмуртии: что обещает курорт Чебер
Макияж на море: что реально остаётся на лице после купания и жары
Неснятый шедевр Линча: сценарий Ронни Ракета ушёл с молотка за 150 тысяч долларов

Как летняя обрезка может превратить ваши груши в сладкие шедевры

3:27
Садоводство » Деревья и кустарники

Для того, чтобы груши стали поистине сладкими и ароматными, одного правильного ухода за ними недостаточно. Летняя обрезка играет ключевую роль в повышении качества плодов. В этой статье мы рассмотрим, как с помощью летней обрезки добиться сладости груш.

Азиатская груша
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азиатская груша

Почему летняя обрезка важна?

Летняя обрезка — это не просто уход за деревом, но и способ регулирования роста, уменьшения конкуренции между плодами и увеличения их сладости. Она помогает:

  1. Улучшить вентиляцию и освещение: удаляя лишние ветки, вы позволяете солнцу лучше освещать листья, что способствует фотосинтезу и формированию сахаров в плодах.
  2. Снизить нагрузку на дерево: если на дереве слишком много плодов, то они могут не успевать созревать и набирать сладость, так как ресурсы расщепляются между ними.
  3. Формировать правильную крону: компактная крона облегчает уход за деревом, а также улучшает его устойчивость к ветрам и болезням.
  4. Стремление к стабильному урожаю: регулярная обрезка способствует постоянному созданию новых побегов и здоровых плодов.

Как правильно проводить летнюю обрезку груши?

Для того чтобы летняя обрезка была эффективной, следует учитывать несколько основных принципов и технологий:

Время проведения

Летняя обрезка обычно проводится с июня по август, когда дерево активно растет. Главный акцент стоит сделать на начале лета, когда молодые побеги достигают 20-30 см в длину.

Инструменты

Основные инструменты для обрезки — это острый секатор, садовые ножницы и пилы. Убедитесь, что инструменты чистые и продезинфицированные, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Удаление лишних побегов

При осмотре кроны старайтесь:

  • Убирать все слабые, поврежденные или больные побеги.
  • Удалять побеги, которые растут внутрь кроны, чтобы улучшить вентиляцию.
  • Срезать те ветки, которые конкурируют за свет и питательные вещества с основными.

Обрезка для усиления плодоношения

  • Срезайте верхушки молодых побегов, чтобы стимулировать развитие боковых ответвлений. Это увеличит количество цветочных почек и, соответственно, плодов.
  • Удаляйте лишние плоды, оставляя на каждой ветке 2-3 самых сильных плода. Это поможет избежать перегрузки дерева и увеличит сладость оставшихся фруктов.

Уход после обрезки

После обрезки важно обеспечить правильный уход за растением:

  • Проведите полив, особенно если лето жаркое. Это поможет растению восстановиться после стресса.
  • Подкормите дерево удобрениями, содержащими калий и магний, которые способствуют формированию сладости в плодах.

Летняя обрезка — это мощный инструмент, который может помочь вам вырастить груши слаще меда. Секрет в том, чтобы позаботиться о дереве, дав ему возможность сконцентрироваться на формировании качественных плодов, а не количестве. Используйте несложные техники обрезки, и вы сможете насладиться вкусными, сладкими грушами, которые порадуют вас и ваших близких. Не забудьте о регулярном уходе после обрезки, чтобы ваши деревья оставались здоровыми и продуктивными!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады
Шоу-бизнес
Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
ФИФА призвала отменить Клубный чемпионат мира
Известнейший книжный вор умер в Израиле: кто такой Давид Кабири?
Траты алиментов станут прозрачными: расходы на ребёнка можно будет отследить
Владельцам машин старше 15 лет настоятельно рекомендуется следить за этим
Даже самым преданным фанатам придётся слушать Бузову в записи: вот сколько стоит живое выступление артистки
Проверка масла без СТО: всего 10 минут — и вы всё знаете
Пока другие ждут курьера, у тебя уже хрустит корочка: простой рецепт пиццы, который вытеснит доставку
Всё началось с одного скворечника — теперь у неё очередь из покупателей
Виктория Боня раскрыла тайны молодости: что её раздражало в Анне Курниковой
Сначала перестал есть, потом спрятался — и это всего за один день: что пошло не так с любимцем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.