Забудьте о пустых садах: работающие способы активировать урожай, о которых мало кто знает

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Посадишь дерево, ждёшь 2-3 года — плодов нет. Проверенные методы, которые помогут деревьям начать плодоносить.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Ранний урожай с молодняка

Для начала нужно понять, почему деревья не дают плодов. Часто причина — неправильный уход, в частности удаление молодых побегов, которые садоводы называют "потомством". Чтобы дерево плодоносило, оно должно разрастаться, давать молодые ветки. Если этого не происходит, оно сосредоточено на росте и не спешит цвести.

Вот методы, которые направлены на то, чтобы стимулировать растение к плодоношению:

Перетяжка

В мае выберите 3-4 скелетные ветви и туго перетяните их у основания проволокой, обмотав место тканью (лучше мешковиной), чтобы не повредить кору. Проволоку оставьте на 2 месяца, потом снимите.

Важно не забыть убрать проволоку вовремя, иначе она врастёт в кору и вызовет повреждения. После процедуры дерево начнёт плодоносить уже на следующий год. Метод подходит деревьям старше 3 лет.

Кольцевание

В конце мая — начале июня аккуратно снимите кору у основания ветви кольцом шириной до 2 см. Переверните снятую кору "вверх ногами" и закрепите пленкой. Через 2 месяца пленку снимите.

Этот приём нарушает питание ветки и стимулирует закладку цветочных почек. Но не стоит кольцевать все ветви сразу — дерево может "голодать" и погибнуть.

Особенно осторожно применяйте на косточковых культурах (вишня, абрикос, слива, черешня), где кольцевание может ослабить и погубить дерево. Метод подходит деревьям старше 3 лет, плоды появятся через 2-3 года.

Изменение положения веток

В начале мая наклоните ветки, которые растут вверх, в горизонтальное положение, закрепив их верёвкой или распорками. Оставьте так до конца лета, потом снимите крепления.

Верёвку крепите посередине побега, чтобы не искривить ветку дугой. Этот метод работает для молодых деревьев до 2 лет, плоды появятся через 2-3 года.

Прищипывание

Когда побеги достигнут 20-25 см, прищипните их верхушки, оставляя 2-3 листа. Это стимулирует рост новых почек и цветение.

Метод подходит для молодых деревьев, плоды появятся через 2-3 года.

Способ Коломийца

Профессор биологии Иван Афанасьевич Коломиец предлагает более мягкий подход — усиленный уход с применением удобрений.

Подкармливайте деревья нитрофоской или азофоской:

1-1,5 горсти на дерево в 1 год;

1,5-2 горсти для 2-летних;

3-4 горсти для взрослых 4-6 лет.

Подкормки вносятся в середине апреля, середине мая и в конце мая. Удобрение равномерно распределяется вокруг ствола и заделывается в почву. При этом важно регулярно поливать деревья — раз в неделю по 1-2 ведра.

Используя эти методы, можно добиться плодов даже на молодых деревьях. В 90% случаев деревья начинают плодоносить.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

