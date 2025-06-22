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Одуванчик против тли: простая хитрость без ядов и химии

1:32
Садоводство

Если вы яростно выпалываете одуванчики с участка — возможно, зря. Особенно если рядом растёт капуста. Этот, казалось бы, бесполезный сорняк способен превратиться в верного союзника — стоит лишь дать ему немного свободы.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

Цветок-приманка для защитников

Одуванчики цветут раньше, чем большинство культур, и становятся отличной "столовой" для хищных насекомых. Среди них — божьи коровки и златоглазки, известные враги тли. Пока капуста только наращивает зелёную массу, полезные насекомые питаются на одуванчиках, активно размножаются и увеличивают свои армии.

Когда тля появляется на капусте, эти хищники уже на месте — и мгновенно берутся за дело.

Ещё один плюс — одуванчики отвлекают тлю

Нежные побеги и цветы этого растения часто становятся первой мишенью тли. Это своего рода ловушка: пока вредители атакуют одуванчики, вы успеваете заметить проблему и принять меры — до того, как страдать начнут капустные листья.

Как применять метод на практике

  • Оставьте несколько цветущих одуванчиков на расстоянии 1-2 метров от капустной грядки.

  • Не давайте им разрастись и обсемениться по всему участку.

  • Используйте метод как поддержку — он не заменяет полноценную защиту при сильном заражении.

Позволяя природе самой регулировать баланс, вы сохраняете капусту чистой и защищённой — без химии и лишней суеты.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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