Самые живучие сорта петрушки — только срезай и ешь

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Погода стала непредсказуемой — то жара, то холод, то ливень. Но это не повод сдаваться и отказываться от свежей зелени. Дачники с опытом знают: главное — выбрать такие сорта, которые ничего не боятся.

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петрушка

Если вы не фанат поливать грядки каждый день и хотите собирать пышную петрушку даже в самую капризную погоду, эта подборка для вас.

"Бабушкина грядка" — скромная труженица

Этот сорт порадует вас уже через месяц: нежную зелень можно срезать рано, а полностью она созревает к 60-му дню. Урожай — до 3 кг с метра, а растёт почти сама по себе.

"Мооскраузе 2" — для тех, кто любит пышность

Кудрявые и яркие листья выглядят эффектно и отлично подходят для украшения блюд. Готова к сбору через 55-60 дней, урожай — до 4 кг с м². Идеальна для тех, кто хочет и вкусно, и красиво.

"Глория" — подзимняя стойкость

Высокая (до 40 см), ароматная, устойчивая к похолоданиям. Созревает за 57-60 дней, не боится резких смен погоды и прекрасно подходит для подзимнего посева.

"Богатырь" — растёт в тени и не жалуется

Если участок не залит солнцем — не беда. Этот сорт любит полутень и всё равно выдаёт мощные кусты с крупной, долго не вянущей зеленью. До 3 кг урожая с метра — без лишних хлопот.

"Частушка" — мощь и аромат

Высокая до 50 см, ароматная, срезается рано и даёт до 3.5 кг зелени с квадратного метра. Один из самых продуктивных сортов в линейке.

Все пять сортов отлично восстанавливаются после срезки, так что зелень можно собирать всё лето без подсевов.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см. Корень мясистый, стержневой, цилиндрический.

