Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом без розеток — это реально: новый источник энергии работает сам по себе
Прощай, пилатес: это упражнение с низкой ударной нагрузкой приобретает все больше поклонников
Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета
Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят
Команда есть, результата нет: ошибки дрессировки, о которых молчат
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает

Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас

1:52
Садоводство

С последним лепестком цветения у сливы начинается важнейший этап — формирование завязей. Именно сейчас решается, будут ли плоды сладкими, крупными и здоровыми.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Многие садоводы считают сливу неприхотливой, но это большая ошибка. В июне дереву требуется особый уход, иначе урожай может пострадать.

Подкормка: питание после цветения

Цветение — энергозатратный процесс, и дерево нужно срочно "накормить". Опытные дачники используют проверенный состав:

  • 10 кг перепревшего навоза

  • 200 г золы

  • 20 г калийной соли

  • 20 г мочевины

  • 60 г суперфосфата

Всё тщательно перемешивают и заделывают в приствольный круг, перекапывая верхний слой земли. Этого хватает на одну сотку.

Опасность незаметна: насекомые и болезни

Но удобрений мало. После цветения дерево особенно уязвимо для вредителей. Многие насекомые откладывают яйца у завязей, и появившиеся личинки легко уничтожают будущие плоды. Кроме того, грибки вызывают гниль и почернение завязей.

Защита — медный купорос

Простое и надёжное решение — обработка деревьев раствором медного купороса. Он предотвращает заражение грибковыми инфекциями и отпугивает вредителей. Раствор готовят так:
100 г медного купороса на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечером, в сухую и безветренную погоду.

Что нужно сделать в июне

  1. Провести обильную подкормку

  2. Обработать дерево медным купоросом

Эти два простых действия заложат основу будущего урожая. Пропустите момент — и плодов либо не будет вовсе, либо они окажутся мелкими и больными.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год
Недвижимость
Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает
Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще
Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?
Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто
Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты
Самые живучие сорта петрушки — только срезай и ешь
Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.