Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С последним лепестком цветения у сливы начинается важнейший этап — формирование завязей. Именно сейчас решается, будут ли плоды сладкими, крупными и здоровыми.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Многие садоводы считают сливу неприхотливой, но это большая ошибка. В июне дереву требуется особый уход, иначе урожай может пострадать.

Подкормка: питание после цветения

Цветение — энергозатратный процесс, и дерево нужно срочно "накормить". Опытные дачники используют проверенный состав:

10 кг перепревшего навоза

200 г золы

20 г калийной соли

20 г мочевины

60 г суперфосфата

Всё тщательно перемешивают и заделывают в приствольный круг, перекапывая верхний слой земли. Этого хватает на одну сотку.

Опасность незаметна: насекомые и болезни

Но удобрений мало. После цветения дерево особенно уязвимо для вредителей. Многие насекомые откладывают яйца у завязей, и появившиеся личинки легко уничтожают будущие плоды. Кроме того, грибки вызывают гниль и почернение завязей.

Защита — медный купорос

Простое и надёжное решение — обработка деревьев раствором медного купороса. Он предотвращает заражение грибковыми инфекциями и отпугивает вредителей. Раствор готовят так:

100 г медного купороса на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечером, в сухую и безветренную погоду.

Что нужно сделать в июне

Провести обильную подкормку Обработать дерево медным купоросом

Эти два простых действия заложат основу будущего урожая. Пропустите момент — и плодов либо не будет вовсе, либо они окажутся мелкими и больными.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

