Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас

С последним лепестком цветения у сливы начинается важнейший этап — формирование завязей. Именно сейчас решается, будут ли плоды сладкими, крупными и здоровыми.
Многие садоводы считают сливу неприхотливой, но это большая ошибка. В июне дереву требуется особый уход, иначе урожай может пострадать.
Цветение — энергозатратный процесс, и дерево нужно срочно "накормить". Опытные дачники используют проверенный состав:
10 кг перепревшего навоза
200 г золы
20 г калийной соли
20 г мочевины
60 г суперфосфата
Всё тщательно перемешивают и заделывают в приствольный круг, перекапывая верхний слой земли. Этого хватает на одну сотку.
Но удобрений мало. После цветения дерево особенно уязвимо для вредителей. Многие насекомые откладывают яйца у завязей, и появившиеся личинки легко уничтожают будущие плоды. Кроме того, грибки вызывают гниль и почернение завязей.
Простое и надёжное решение — обработка деревьев раствором медного купороса. Он предотвращает заражение грибковыми инфекциями и отпугивает вредителей. Раствор готовят так:
100 г медного купороса на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечером, в сухую и безветренную погоду.
Провести обильную подкормку
Обработать дерево медным купоросом
Эти два простых действия заложат основу будущего урожая. Пропустите момент — и плодов либо не будет вовсе, либо они окажутся мелкими и больными.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
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