Сорвали рано — остались без вкуса: когда копать свеклу на самом деле

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Садоводство

Поскорее забудьте о кривых хвостах и растрескавшихся шарах — свекла может быть ровной, сочной и красивой. Главное — не совершать типичных ошибок, которые превращают грядку в выставку неудач.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Почва и свет: не жадничаем

Начинается всё с земли. Тяжёлая глина сдавливает корнеплод, а песок — пересушивает. Лучший вариант — рыхлый суглинок. Если его нет, выручат компост и речной песок. Кислую почву нейтрализуют золой, а глубокая перекопка осенью и весной — строго обязательна.

Для свеклы важно солнце: минимум 8 часов в день. Полутень вытягивает ботву и вредит корню. В жару спасает лёгкое притенение агроволокном.

Полив: не сушим, не топим

Засуха замедляет рост, избыток влаги вызывает гниль и трещины. Поливать нужно регулярно, промачивая почву на 20-30 см. В жару — чаще, но понемногу. После полива — всегда рыхление.

Прореживание: перестаньте жалеть ростки

Если сгустить посадку, свекла будет бороться за свет и питательные вещества. В итоге получаются сплетённые, искривлённые корнеплоды. Первое прореживание делают при 2-3 листочках, оставляя 5-7 см. Через месяц — до 12-15 см.

Подкормки: без фанатизма

Избыток азота — и вы получаете роскошную ботву, но вялые корни с нитратами. В приоритете калий и фосфор. Зола и суперфосфат работают идеально. Свежий навоз под запретом — органику вносят только с осени.

Вредители и сорт: два решающих фактора

Проволочник — скрытый враг. Его личинки уродуют корешки. Помогают осенняя перекопка, ловушки из картофельных очисток и бархатцы на грядке. Семена выбирают только у проверенных производителей, сорт — под климат региона.

Перед посадкой семена замачивают в слабом растворе марганцовки — и свекла стартует без грибковых проблем.

Уборка: дождитесь срока

Не торопитесь — даже если ботва увяла. Ранняя выкопка = несладкая и легкая свекла. Оптимальное время — середина октября. Зрелость проверяют на одном корне.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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