Забудьте лунки: вот какой способ посадки даёт урожай в два раза больше

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечта о ведре крупного картофеля с куста — не фантазия, а результат правильной подготовки и ухода. Залог успеха закладывается задолго до посадки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка картофеля

Что важно сделать ДО посадки

Начинается всё с отбора клубней: средние, плотные, без повреждений — именно они станут "родителями" вашего урожая. Те, что с пятнами, вялые или с подозрительными точками, смело выбрасывайте.

Чтобы пробудить жизненную силу, клубни озеленяют на свету около месяца. Другой способ — прорастить их в перфорированных мешках в светлом помещении. За пару дней до высадки полезно устроить им питательную ванну с минеральными удобрениями. А замачивание в слабом растворе марганцовки защитит от болезней.

Как сажать правильно

Выбор способа посадки зависит от почвы:

в песчаной осенью делают глубокие траншеи с органикой,

в глинистой — сажают в высокие гребни,

на плодородной — традиционно в лунки, но с хорошей заправкой.

Ориентация грядок тоже имеет значение: борозды с севера на юг — значит, кусты получат максимум света. Соблюдайте расстояние между рядами и кустами — картофелю нужно пространство.

Что делать после всходов

Первая подкормка весной — стартовый импульс. Компост, зола и разведённый куриный помёт — трио, которое сделает почву живой. Окучивают кусты трижды: когда ростки поднимутся на 10 см, во время цветения и при высоте 25 см. После дождя или полива почву обязательно рыхлят.

Поливают картошку не сразу, а примерно через месяц после посадки, когда корни уже окрепли. Пик — во время цветения. Только вечером, под корень, тёплой водой!

Как ускорить рост клубней

Цветоносы? Сразу удаляйте. Они только забирают силы. А вот надлом стеблей после цветения и аккуратный кольцевой надрез на клубне направляют питательные вещества именно туда, куда нужно — в будущий урожай.

А ещё не забывайте про севооборот и осеннюю перекопку. Это лучшая профилактика болезней. И, конечно, после сбора ботву нужно сжечь — не оставляйте врагам шанса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

