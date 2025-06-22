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Этот сорняк не даёт влаге уйти из земли — и помогает урожаю

1:42
Садоводство

Если в июне плети тыквы стремительно осваивают грядки, не торопитесь выдёргивать всё подряд. Особенно — лебеду. Да, та самая сорная трава, которую обычно уничтожают без раздумий, может сослужить хорошую службу.

Тыква и кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Tony Austin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква и кабачки

Живая защита от жары

Лебеда способна создавать идеальный микроклимат для молодых тыкв. Несколько кустиков у основания плетей дают нужную тень, защищая корни от перегрева. Густая листва уменьшает испарение влаги, благодаря чему почва дольше остаётся прохладной и влажной.

Экономит воду и силы

Особенно важна такая теневая защита в засушливые недели. Корни тыквы расположены близко к поверхности, и перегрев может замедлить рост. А с лебедой — меньше поливов и меньше стресса для растения.

Щит от других сорняков

Плотные заросли лебеды мешают другим, более агрессивным сорнякам пробиваться к свету. Она как живой щит: сохраняет ресурсы для тыквы и не даёт никому другому их отобрать.

Но есть нюанс

Лебеда должна быть под контролем. Её нельзя пускать в рост — обрезайте верхушки, не позволяйте ей вымахать выше 30-40 см и тем более цвести. Если начнёт затенять листья тыквы или отбирать у неё влагу — удаляйте без сожалений. Как только плети сомкнутся и образуют свою тень, сорняк можно полностью убрать.

Главное — баланс

Лебеда в июне — не враг, а временный союзник. Используйте её как живую мульчу: дёшево, эффективно и без лишних усилий. Проверено — помогает!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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