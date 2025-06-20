Если не сделать это сейчас — потом будет поздно: июньская хитрость, от которой урожай увеличивается вдвое

4:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июнь — это месяц активного роста для большинства садовых и огородных культур. В это время растения нуждаются в дополнительном питании, чтобы обеспечить себе здоровый рост и щедрый урожай. Правильная подача удобрений может значительно улучшить состояние растений и повысить их устойчивость к заболеваниям.

Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад, огород

Зачем нужна подкормка в июне

Рост и развитие: июнь — это период, когда растения начинают активно развивать зелень и закладывать цветочные почки. Доброе питание помогает улучшить формирование корневой системы и ускоряет рост.

Защита от стресса: удобрения укрепляют растения, помогая им лучше переносить стрессовые условия, такие как жара или недостаток влаги.

Увеличение урожайности: достаточное количество питательных веществ способствует образованию большего количества плодов.

Что добавить в воду для подкормки

Комплексные удобрения

Вы можете использовать готовые комплексные удобрения, содержащие все необходимые макро- и микроэлементы. Важно выбирать удобрения с учетом фаз роста растений:

Для зелёных культур (салат, шпинат, зелень): используйте удобрения с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать рост зелёной массы.

Для плодовых культур (помидоры, огурцы, перцы): отдавайте предпочтение удобрениям с повышенным содержанием калия и фосфора для лучшего цветения и плодоношения.

Настой куриного помёта

Куриный помёт — это натуральное удобрение, богатое азотом и фосфором. Для приготовления настоя:

Залейте 1 часть куриного помета 5 частями воды и оставьте на 3-7 дней.

Процедите настой и разбавьте водой в соотношении 1:10 перед использованием.

Этот настой отлично подходит для подкормки овощных культур.

Настой трав

Травяные настоя — это замечательный способ получить необходимые микроэлементы, а также стимулировать рост корней.

Как приготовить: соберите свежие травы (например, крапиву, одуванчик, череду) и нарежьте их. Залейте травы водой и оставьте на 5-7 дней для брожения.

Использование: процеженный настой можно разбавить водой 1:5 и поливать растения.

Древесная зола

Древесная зола богата калийными и кальциевыми соединениями, которые способствуют укреплению корневой системы и увеличивают устойчивость к заболеваниям.

Как использовать: добавьте 1-2 столовые ложки золы на каждые 10 литров воды. Дайте настояться 24 часа и поливайте растения в корень.

Перманганат калия

Перманганат калия — это не только хороший препарат для защиты растений от болезней, но и источник марганца. Используйте его для профилактики заболеваний и укрепления корней.

Как использовать: разведите 1 грамм перманганата калия в 10 литрах воды. Поливайте растения этим раствором один раз в месяц.

Молоко и сыворотка

Молоко и сыворотка содержат полезные микроорганизмы, которые улучшают здоровье растения.

Как использовать: разбавьте молоко (или сыворотку) водой в соотношении 1:3 и поливайте растения. Это подкормка улучшает усвоение других питательных веществ.

Как правильно проводить подкормку

Соблюдайте дозировки: не перекармливайте растения, так как это может привести к ожогам корней.

Проводите подкормку в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов от солнца.

Перед подкормкой рекомендуется полить растения простой водой, чтобы минимизировать риск корневых ожогов от концентрированных растворов.

Июньская подкормка — это возможность привлечь внимание к своим растениям и обеспечить им крепкое питание для активного роста. Используйте предложенные методы и компоненты для улучшения состояния ваших культур. Правильный подход к удобрению поможет не только увеличить урожай, но и укрепить здоровье растений на вашем участке.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

