Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Горох любят за отличный вкус, пленительное зелёное великолепие и высокую питательную ценность. Однако, нередко садоводы сталкиваются с проблемами, которые препятствуют получению богатого урожая. В этой статье мы расскажем о «ленивом» методе, который позволяет добиться невероятного урожая гороха без значительных усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky Горох

Выбор сорта

Прежде всего, для успешного выращивания гороха необходимо правильно выбрать сорт. Существуют разные виды гороха: ранние, среднеспелые и поздние. Выберите сорт, который подходит для вашего климата и времени вегетации. Например, для северных регионов подойдут ранние сорта, такие как «Зелёный рапунцель» или «Римский».

Подготовка почвы

Перекопка и удобрение: осенью или ранней весной перекопайте землю на глубину около 20 см. Это позволит насытить почву кислородом и подготовить её к посадке. Добавьте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы улучшить структуру почвы и увеличить её питательные свойства.

Кислотность почвы: горох предпочитает нейтральную либо слабощелочную почву (pH 6-7). При необходимости используйте известь для подкисления или торф для подкисления кислоты.

Ленивый метод посева

Зачем тратить время на каждые несколько см? Вместо традиционного посева в ряды, попробуйте более ленивый метод — групповой посев.

Сбор семян: возьмите качественные семена гороха. Не забудьте их обработать против болезней. Групповой посев: создайте небольшие лунки (по 3-5 семян в каждой), размечая их по участку с расстоянием 20-30 см между группами. Засыпка: засыпьте семена рыхлой почвой, не забыв полить.

Эта техника позволяет сократить время на рыхление и последующий уход за растениями.

Полив и уход

Полив: горох требователен к влаге, особенно в период цветения и образования стручков. Однако избыток влаги может привести к гнили. Следите за тем, чтобы верхний слой почвы не пересыхал.

Мульчирование: используйте органическую мульчу, чтобы удерживать влагу и предотвратить рост сорняков. Это поможет сократить трудозатраты на уход.

Поддержка растений

Горох — это вьющаяся культура, и ему нужна поддержка. Однако, чтобы не тратить много времени на сооружение сложных конструкций, используйте простые методы поддержки.

Сетка или верёвки: установите обычную сетку или натяните веревки между двумя опорами. Это не только поможет растениям расти вверх, но и обеспечит хороший доступ к солнцу.

Сбор урожая

Когда горошек станет зрелым, собирайте его регулярно. Это поможет стимулировать образование новых стручков. Оставляйте собранный горох в тенистом месте для подсыхания, прежде чем хранить его.

Получить богатый урожай гороха можно даже при минимальных затратах времени и усилий. Следуя простым рекомендациям, представленным в этой статье, вы сможете наслаждаться свежими и ароматными стручками гороха без лишних хлопот.