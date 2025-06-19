Грядка в шоке: зола и йод сделали с огурцами нечто странное

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о ведрах огурцов — хрустящих, сочных и сладких? Тогда не стоит игнорировать старый дачный секрет: зола может стать вашим лучшим союзником.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Когда после затяжной весны жара вдруг наваливается на грядки, огурцы начинают испытывать стресс. Поддержка в виде правильного питания в это время — залог не просто урожая, а рекорда на весах. И зола здесь играет первую скрипку.

Как применять золу для удобрения огурцов

В ней — всё, что нужно растению: фосфор, калий, кальций и магний. Особенно важно это питание во время цветения и формирования плодов.

Вот несколько проверенных способов использования:

Зола + уксус

Растворите по стакану золы и 10% уксуса в ведре воды. Готово! Под каждый куст лейте по чашке. Такая смесь бодрит растения и усиливает плодоношение.

Растворите по стакану золы и 10% уксуса в ведре воды. Готово! Под каждый куст лейте по чашке. Такая смесь бодрит растения и усиливает плодоношение. Зольная вытяжка

Заполните треть ведра золой и долейте горячей воды. Настаивайте несколько дней, периодически помешивая. Перед поливом разбавьте в пропорции 1:10. Поливать нужно раз в две недели, не чаще.

Заполните треть ведра золой и долейте горячей воды. Настаивайте несколько дней, периодически помешивая. Перед поливом разбавьте в пропорции 1:10. Поливать нужно раз в две недели, не чаще. Комбо-заправка с йодом или дрожжами

Добавьте в настой литр молока или сыворотки и 10 капель йода. Или — для эффекта ферментации — замените молоко на пакетик сухих дрожжей. Дайте смеси побродить, затем разбавьте в той же пропорции и поливайте.

Советы по применению

Золу можно добавлять в почву каждую неделю.

Обязательно чередуйте зольные подкормки с азотными удобрениями.

Не торопитесь — лучше давать земле время "вдохнуть" между подкормками.

Такие нехитрые приёмы помогут не просто оживить ваши посадки, а превратить грядку в мини-фабрику по производству идеальных огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

