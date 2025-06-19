Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Еда как лёд, а тарелка жжёт пальцы? Вот что не так с вашей микроволновкой
Вред от неправильной заправки: как избежать ошибок и сэкономить
ДГТУ заключил три важных соглашения на ПМЭФ-2025
Морские слизни, рыбы-призраки и живые вулканы: как выглядит конец океана
Иллюзия густоты: одна стрижка, которая делает волосы толще без магии
Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: где и когда состоится церемония?
Яркая машина — это не только стильно, но и безопасно: вот почему
Навоз у лифта, мычание на лестнице: в Свердловской области коровы устроили осаду дома

Грядка в шоке: зола и йод сделали с огурцами нечто странное

1:55
Садоводство

Мечтаете о ведрах огурцов — хрустящих, сочных и сладких? Тогда не стоит игнорировать старый дачный секрет: зола может стать вашим лучшим союзником.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Когда после затяжной весны жара вдруг наваливается на грядки, огурцы начинают испытывать стресс. Поддержка в виде правильного питания в это время — залог не просто урожая, а рекорда на весах. И зола здесь играет первую скрипку.

Как применять золу для удобрения огурцов

В ней — всё, что нужно растению: фосфор, калий, кальций и магний. Особенно важно это питание во время цветения и формирования плодов.

Вот несколько проверенных способов использования:

  • Зола + уксус
    Растворите по стакану золы и 10% уксуса в ведре воды. Готово! Под каждый куст лейте по чашке. Такая смесь бодрит растения и усиливает плодоношение.
  • Зольная вытяжка
    Заполните треть ведра золой и долейте горячей воды. Настаивайте несколько дней, периодически помешивая. Перед поливом разбавьте в пропорции 1:10. Поливать нужно раз в две недели, не чаще.
  • Комбо-заправка с йодом или дрожжами
    Добавьте в настой литр молока или сыворотки и 10 капель йода. Или — для эффекта ферментации — замените молоко на пакетик сухих дрожжей. Дайте смеси побродить, затем разбавьте в той же пропорции и поливайте.

Советы по применению

  • Золу можно добавлять в почву каждую неделю.
  • Обязательно чередуйте зольные подкормки с азотными удобрениями.
  • Не торопитесь — лучше давать земле время "вдохнуть" между подкормками.

Такие нехитрые приёмы помогут не просто оживить ваши посадки, а превратить грядку в мини-фабрику по производству идеальных огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Авто
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку: как доставляют грузы в самые отдалённые регионы России
Чиновник из окружения Зеленского уехал в Австрию и не вернулся — всё пошло по предсказуемому сценарию
Через 5 лет Boeing и Airbus останутся позади: в России готовят прорыв в небе
Вся Газа в руинах: ХАМАС обвинил Израиль в массовых убийствах, США — в поддержке
Грядка в шоке: зола и йод сделали с огурцами нечто странное
Унитаз блестит, как в отеле: смесь из кухни, которая смывает всё лишнее
Потёртости и царапины в салоне: как убрать с помощью того, что у вас уже есть
В Россию едут лечиться из Америки и Европы — вот что их сюда тянет
Избавьтесь от вздутия живота за 5 минут с помощью простого домашнего средства — это удивительно работает
В Еврокомиссии произошёл раскол по поводу эмбарго на газ из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.