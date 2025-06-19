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Дерево, которое пенится: природное мыло, лечит, отпугивает и восстанавливает

2:10
Садоводство

В сердце тропических лесов растёт дерево с неожиданным названием — солдатское мыло (Sapindus saponaria). Его плоды — это не просто природный подарок, а настоящий универсальный инструмент для быта и экологии.

Амазония
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
Амазония

Когда-то солдаты в Бразилии использовали эти плоды для личной гигиены — отсюда и пошло название. Но за этим стоит гораздо больше, чем полевые умывания.

Плоды дерева содержат сапонины — вещества, которые пенятся при контакте с водой. Смешайте мякоть с водой — и вот вам натуральное мыло. В традиционных сообществах его применяли для мытья посуды, стирки и даже в медицине.

"Хотя конкретные записи различаются, есть признаки того, что традиционные сообщества используют растение для гигиены, ремесел и лечебных целей, особенно в регионах Серрадо и Амазонки”, — говорит Милтон Гроппо, куратор гербария FFCLRP-USP.

Сапонины обладают не только очищающим эффектом. У них есть антимикробные, инсектицидные и репеллентные свойства. Это делает растение популярным в органическом земледелии: как биопестицид и биоудобрение оно помогает бороться с вредителями без химии.

Солдатское мыло растёт от Амазонки до юга Бразилии и адаптируется к разным биомам — от Атлантического леса до Серрадо. У дерева тёмный ствол, мелкие пушистые цветки и плоды от жёлтого до коричневого цвета с желеобразной мякотью и блестящими семенами. В народе его называют ибаро, джекири, джекитигуасу — в зависимости от региона.

Этот вид не только не исчезает, но и помогает восстанавливать деградированные земли, участвует в озеленении городов, а его плоды по-прежнему активно едят птицы и летучие мыши, распространяя семена. Цветы служат источником пищи для пчёл — и экосистема оживает.

Сегодня наука лишь подтверждает то, что веками знали коренные народы: солдатское мыло — природный универсал с будущим.

Уточнения

Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. bacia do rio Amazônas, planícies e terras baixas Amazônicas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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