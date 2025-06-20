Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ник Кейв отклонил предложение Моррисси: что не устроило музыканта?
Свидания на расстоянии: как Сергей Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд
Эти упражнения без прыжков и гантелей сделают тело сильным — но есть нюанс
Электрокар для ленивых: заправил один раз — и забыл про зарядки, кабели и очереди у столбов
Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы
Собрались за 2 минуты — выглядите на миллион: универсальные комплекты для лета
Модных любителей Лабубу обворовывают: мошенники используют помешательство на кукле
Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов
ЕС под ударом: как ближневосточный конфликт провоцирует энергетический кризис

Помидоры как в 80-х: эти сорта вернули вкус, от которого текут слюнки

3:38
Садоводство

Сложно найти что-то приятнее, чем спелый, ароматный помидор, сорванный с собственной грядки. Но те, что мы покупаем в супермаркетах, всё чаще напоминают пластиковые макеты: красивые, но безвкусные. Это не случайность. С 1970-х годов промышленное выращивание снизило содержание ароматических веществ в томатах почти на треть. К счастью, вернуть вкус — проще, чем кажется. Главное знать, с чего начать.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Правильный сорт — половина успеха

Если вам нужен настоящий вкус, забудьте про гибриды F1. Они выведены для транспортабельности и длительного хранения, но не ради удовольствия. Выбирайте старинные или коллекционные сорта, которые сохраняют насыщенный вкус и аромат.

Вот лучшие сорта, проверенные временем:

  • Говяжье сердце — плотный, мясистый, с нежной текстурой

  • Крымская нуар — с насыщенным сладковатым вкусом и лёгким дымком

  • Ананас — желто-красный двухцветный сорт с сочной мякотью

  • Бернская роза — идеальный баланс сладости и кислинки

  • Марманде — раннеспелый, плотный, очень ароматный

Да, такие сорта требуют чуть больше внимания. Но вкус, который вы получите в итоге, стоит каждого усилия. Лучше всего использовать семена из органических источников.

Вкус растёт в земле: как подготовить грядку

Хороший томат начинается с хорошей почвы. Забудьте про искусственные стимуляторы роста: вкус создаётся за счёт питательной, сбалансированной земли. Вот как обогатить её натурально:

  • Внесите перепревший компост — 3-5 кг на квадратный метр

  • Под каждое растение — горсть молотого рога (азот)

  • Немного древесной золы — источник калия

  • Щепотка сушёных водорослей — для микроэлементов

Важно: не переусердствуйте с азотом. От избытка зелени будет много, а вот плодов — мало. Аромат и сладость — это заслуга калия.

Элемент За что отвечает Натуральный источник
Азот (N) Рост листвы Компост, настой крапивы
Фосфор (P) Корни, цветение Костная мука, гуано
Калий (K) Аромат, сахар Зола, настой окопника

Полив и обрезка: не навреди

Чрезмерный или нестабильный полив — враг вкуса. Он разбавляет сок, делает плоды водянистыми, а иногда и приводит к растрескиванию. Чтобы всё было как надо:

  • Поливайте только под корень, избегая листвы

  • Лучше всего использовать капельную систему

  • Как только плоды начнут созревать — уменьшите полив

  • За 4-5 дней до сбора урожая допустим лёгкий "водный стресс" — это повысит концентрацию сахаров и аромата

Подрезка ради вкуса

Много листвы — мало вкуса. Сократите число побегов до 3-4 на одно растение. Удаляйте пасынки, особенно те, что не плодоносят. Важно также вовремя удалять часть завязей: чем меньше плодов на кусте, тем крупнее и вкуснее каждый из них.

Исследование, проведённое в июле 2024 года, показало: благодаря регулярной обрезке можно увеличить ароматические свойства помидоров на 22%.

Смелее удаляйте цветки, особенно если лето короткое или куст перегружен. Лучше получить 5 крупных и мясистых плодов, чем десятки мелких и безвкусных.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Ник Кейв отклонил предложение Моррисси: что не устроило музыканта?
Свидания на расстоянии: как Сергей Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд
Эти упражнения без прыжков и гантелей сделают тело сильным — но есть нюанс
Электрокар для ленивых: заправил один раз — и забыл про зарядки, кабели и очереди у столбов
Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы
Собрались за 2 минуты — выглядите на миллион: универсальные комплекты для лета
Модных любителей Лабубу обворовывают: мошенники используют помешательство на кукле
Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов
ЕС под ударом: как ближневосточный конфликт провоцирует энергетический кризис
Паразит захватывает тело — разум отключается: 5 животных, ставших зомби в реальной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.