Тащили вёдра — и не верили, что это морковь: дачный секрет, работающий только в июне

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете собирать с грядки крупную, ровную, сочную морковь, запомните одно: июнь — это не просто очередной месяц лета. Это поворотный момент, когда закладывается форма, вкус и будущий урожай корнеплода. Ошибки, допущенные сейчас, исправить потом уже не получится.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Прореживание — залог размера и формы

Первое, на что стоит обратить внимание в июне, — это прореживание. Морковь не любит тесноту. Если оставить всходы расти скученно, результат будет печальным: тонкие, искривлённые и мелкие корнеплоды.

Оптимальное расстояние между ростками — 5-7 сантиметров. Через пару недель после первого прореживания процедуру стоит повторить, удаляя слабые и хилые ростки. Так вы дадите крепким растениям пространство для развития, а себе — шанс на достойный урожай.

Полив по графику роста

Полив моркови в июне требует точности и чуткости.

В фазе всходов — умеренно и аккуратно. Переизбыток влаги в этот момент чреват загниванием и деформацией.

Когда морковь начинает утолщаться — режим меняется. Важно, чтобы вода проникала на всю глубину залегания корнеплодов, поддерживая землю влажной, но не заболоченной.

Помните: морковь любит регулярность, а не залпы ведром раз в неделю. Равномерная влажность — залог сочности и плотности.

Удобрения с умом

Морковь очень чувствительна к перекорму. Особенно плохо она переносит избыток азота: корнеплоды становятся водянистыми, теряют вкус и плохо хранятся.

Азот — только в самом начале, до смыкания ботвы, и только в меру. Он нужен для набора массы и зелени.

Фосфор — вносят рано, он отвечает за развитие корневой системы.

Калий — главная добавка на этапе формирования плодов. Он придаёт моркови сладость, хруст и повышает лёжкость.

Если грядка была хорошо удобрена с осени, можно вообще обойтись без подкормок. В этом случае морковь сама найдёт всё нужное в почве. Хороший урожай моркови начинается с внимания к мелочам. Прореживайте, поливайте вовремя, не переусердствуйте с удобрениями — и грядка отблагодарит вас сладкими, крепкими и ровными корнеплодами.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

