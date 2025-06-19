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Перцы, как в тропиках: старый метод с доступным порошком снова набирает популярность

2:33
Садоводство

Хочется, чтобы перец рос как на дрожжах — сочный, ароматный, да ещё и без особых хлопот? Секрет прост: всё, что вам нужно, — это пара доступных ингредиентов и чуть-чуть времени. Удобрение, которое можно сделать за пару минут, не только ускоряет рост перца, но и защищает его от вредителей. А результат — будто вы сорвали его с дикого куста где-нибудь на юге.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Что понадобится

Вам не придётся искать что-то экзотическое — всё найдётся либо в дачном сарае, либо на кухне:

  • 1 килограмм древесной золы,

  • 1 столовая ложка пищевой соды.

Как приготовить и использовать

  1. Смешайте золу и соду в одной ёмкости. Хорошо перемешайте, чтобы компоненты равномерно распределились.

  2. Применяйте по 1 столовой ложке под каждый куст перца. Главное — не сыпать прямо на растение, только под корень.

  3. Повторяйте подкормку раз в 7-10 дней, начиная с того момента, как перцы начинают активно расти.

Такой нехитрый приём помогает не просто "подпитать" растения, но и сделать их крепче, устойчивее к капризам погоды и вредителям.

Почему это работает

Состав этой смеси действует сразу по нескольким направлениям:

  • Зола — источник калия, одного из главных элементов для цветения и завязывания плодов. Она также помогает регулировать pH почвы и улучшает её структуру.

  • Сода — природное средство против вредителей. Отпугивает мелких жучков, тлю и помогает предотвратить грибковые заболевания.

Эта комбинация делает растение более "самостоятельным": у перца формируется мощная корневая система, он получает всё необходимое из почвы и меньше нуждается в дополнительной защите.

Не забывайте и про базовый уход

Удобрение — не единственное, что влияет на урожай. Вот что ещё важно:

  • Регулярный полив, особенно в сухую погоду. Без воды не будет ни вкуса, ни размеров.

  • Солнце — ключ к урожаю. Перцам нужно как минимум 6 часов прямого света в день.

  • Мульча удержит влагу, избавит от сорняков и создаст комфортный микроклимат для корней.

Простая смесь золы и соды может существенно увеличить урожай и укрепить кусты перца. При этом вы не тратите деньги на магазинные препараты и не перегружаете растения химией. Попробуйте — и сами увидите, насколько мощным может быть домашний подход.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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