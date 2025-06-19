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Огурцы растут как на дрожжах, а вы почти ничего не делаете: вся магия — в соседях по грядке

2:55
Садоводство

Мечтаете о сладких и хрустящих огурцах, но жара и вредители каждый год мешают? Есть простой способ превратить грядку в идеальные условия для огурцов — и не понадобится ни химия, ни сложные технологии. Всё дело в правильно подобранных соседях.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Секрет в том, чтобы посадить рядом с огурцами те культуры, которые будут работать как природные телохранители: затенят от солнца, удержат влагу, отпугнут вредителей и даже улучшат состав почвы.

Кукуруза — зелёная стена от жары и ветра

Высокие и плотные стебли кукурузы создают естественную тень, под которой огурцам не грозит перегрев. К тому же кукуруза защищает растения от порывов ветра и не вытягивает из почвы нужные огурцам вещества. Вместе они отлично уживаются, не конкурируя между собой.

Подсолнух — щит, опора и спасение от перегрева

Подсолнухи — настоящие универсалы. Они создают прохладную зону, удерживают влагу в земле и служат естественной опорой для плетущихся сортов огурцов. Благодаря хорошей циркуляции воздуха снижается риск появления плесени и грибков.

Бобовые: фасоль и горох — бесплатное удобрение

Огурцы обожают азот, а бобовые растения умеют насыщать им почву. Посадите фасоль или горох по краям грядки — и получите естественную "подкормку". А осенью оставьте их стебли на месте: они превратятся в зелёное удобрение и подготовят землю к новому сезону.

Шпинат и салат — мульча, которую не нужно рассыпать

Эти зелёные листья играют роль живой мульчи. Они укрывают землю, не давая испаряться влаге и мешая расти сорнякам. В жару почва не перегревается, а у огурцов формируется стабильный микроклимат. Такой союз выгоден обоим растениям.

Ароматные травы — натуральная защита от вредителей

Базилик, укроп и мята — не только ароматные добавки к салату. Их эфирные масла раздражают тлю, паутинного клеща и трипсов. В результате вредители обходят такие грядки стороной.

Кроме того, эти травы создают лёгкую полутень, помогают сохранить влагу и — в случае с мятой — даже повышают влажность воздуха. А это настоящий подарок для огурцов в жаркие дни.

Чтобы вырастить устойчивые и крепкие огурцы, не нужно тратить деньги на химикаты. Достаточно посадить на грядке:

  • кукурузу,

  • подсолнух,

  • фасоль или горох,

  • шпинат и салат,

  • мяту, укроп и базилик.

Эти растения сделают всю тяжёлую работу за вас — и подарят стабильный, сочный урожай, несмотря на капризы погоды и нашествие вредителей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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