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Вредители ушли — но ненадолго: кто приходит на смену тле и комарам в холод

2:49
Садоводство

Июньская прохлада и дожди не приведут к гибели урожая в столичном регионе, но заметно замедлят его созревание. Об этом рассказал агроном и биолог Михаил Воробьёв, прокомментировав последствия переменчивой погоды.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Синоптики уже предупредили жителей столицы: в ближайшие дни температура опустится до +14 градусов, не исключены кратковременные осадки. Всё это, казалось бы, должно встревожить дачников. Однако эксперт уверяет — причин для паники нет.

"Сейчас не так тепло, как хотелось бы, но это нормальная летняя погода. Никаких серьёзных последствий не будет, спасать ничего не надо — урожай просто созреет чуть позже. Поэтому ложная тревога", — отметил Воробьёв.

Клубника задержится, томаты подождут

Наиболее заметное изменение связано со сроками созревания: климатические капризы сдвинут урожай на несколько дней.

"Сейчас на подходе клубника: ягоды поспеют дней на пять позже. На пару-тройку дней замедлится созревание огурцов, помидоров, перцев, баклажанов. А кто-то ещё арбузы и дыни посадил. Не страшно, подождём — это небольшой промежуток времени", — пояснил агроном.

Несмотря на похолодание, культуры продолжают развиваться — просто немного медленнее, чем обычно. По мнению специалиста, июньская прохлада не выбивается из нормы и не требует срочного вмешательства.

Вредителей станет меньше — но не всех

Прохладная погода имеет и свои плюсы. В первую очередь — это снижение активности насекомых-вредителей, которые предпочитают тепло.

"Похолодание убережёт участки от насекомых-вредителей, так как в такую погоду они предпочитают не выползать", — отметил Михаил Воробьёв.

Но есть и обратная сторона — в условиях повышенной влажности активизируются слизни. Особенно агроному беспокойство вызывают так называемые испанские слизни, которые не боятся холода и сырости.

"Другое дело — слизни, особенно испанские. Они всеядные, любят влажность и очень активно распространяются. Эффективных мер для борьбы с ними пока не придумали", — добавил специалист.

Слизни против овощей: кто под угрозой

Ранее агроном Владимир Викулов уже предупреждал: испанские слизни опасны в первую очередь для сочных овощных культур. Они с лёгкостью поедают:

  • огурцы,

  • кабачки,

  • тыкву,

  • капусту,

  • салат.

По словам Викулова, именно эти растения входят в группу риска. Учитывая погоду, стоит заранее продумать меры защиты грядок, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Вреди́тель — какое-либо животное, наносящее вред человеку или его хозяйству.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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