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Без шума, без химии, без шансов: трёхлитровая банка неожиданно оказалась грозой кротов

3:41
Садоводство

На даче завелись кроты? Это не просто мелкая досада — это прямая угроза вашему урожаю. Эти с виду безобидные зверьки питаются насекомыми, но заодно подкапывают корни овощей, цветов и ягодных кустов. Плюс к этому — характерные земляные холмики, которые буквально разрушают внешний вид клумб и газонов.

Сибирский крот
Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сибирский крот

Почему кроты — это проблема

Хотя кроты не едят сами растения, они уничтожают корневую систему, выкапывая свои бесконечные ходы. Корни огурцов, клубники или моркови остаются без опоры и питания, начинают увядать, а потом — гибнут. Если участок ухоженный, аккуратно оформлен — вы первым заметите "подкоп". Земля вздувается, появляются бугры, зелёный газон превращается в лунный пейзаж.

Что делать? Банка и немного смекалки

Не спешите покупать ультразвуковые отпугиватели или сыпать отраву. Есть метод, проверенный временем, не требующий затрат и вполне гуманный — стеклянная банка. Причём не какая-нибудь, а самая обычная трёхлитровая. Возможно, даже с этикеткой от компота.

Как работает ловушка из банки

Первое, что нужно сделать — найти активный кротовый ход. Обратите внимание: кроты копают два типа тоннелей. Вертикальные — это выходы на поверхность, а вот горизонтальные — это основные трассы, по которым они перемещаются и охотятся. Именно их нам и нужно перехватить.

Аккуратно раскопайте один из ходов. Ямку делайте такой, чтобы дно совпадало по уровню с ходом. Потом углубите её ещё немного — в получившуюся лунку должна свободно встать трёхлитровая банка. Горлышко банки должно располагаться точно на уровне дна первой ямы — это важно. Если оно будет выше или ниже, крот просто обойдёт ловушку.

Приманка и маскировка

Чтобы всё выглядело естественно, засыпьте банку примерно на 60 % землёй и сухими листьями — для маскировки. К кроту не пойдёт запах вашей банки, если она будет пахнуть стеклом. А вот если вы добавите туда немного дождевых червей — всё изменится. Для крота — это как приглашение на банкет.

Накройте яму доской или фанерой — чтобы свет не попадал внутрь. Кроты, как известно, слепы и предпочитают тьму. Оставьте всё как есть, а сами продолжайте заниматься другими делами. Ловушка сработает, когда крот в следующий раз пойдёт по своему маршруту и почувствует запах червей.

Он свалится внутрь банки, но обратно выбраться уже не сможет: гладкие стенки не дадут зацепиться лапами.

Что дальше

Проверяйте ловушку каждый день. Если в банке оказался крот — решайте, что с ним делать дальше. Кто-то выносит его в лес, кто-то переселяет подальше от участка. А кто-то оставляет ловушку на месте — ведь кроты часто передвигаются группами, и один пойманный не значит, что дело закончено.

Почему этот метод работает

Во-первых, это дешево. Во-вторых, безопасно — ни детям, ни домашним животным такая ловушка не повредит. В-третьих, эффективно: крот действительно оказывается в ловушке без малейших шансов на побег.

Если кротов стало слишком много — можно поставить не одну, а несколько банок на разных участках сада. Но всегда следите за их состоянием: летом внутри может стать слишком жарко, а животное погибнет от обезвоживания. Гуманный контроль — тоже важный момент.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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