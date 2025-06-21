Тень в огороде — это подарок: что посадить там, где солнце не живёт

Все гонятся за солнцем, будто это единственный путь к урожаю. А что если самая вкусная зелень — именно там, где всегда прохладно?
У каждого участка есть такие места: северная сторона дома, угол под деревом, где даже сорняки растут с трудом. Мы проходим мимо с тоской. А зря! В тени не только можно, но и нужно выращивать определённые культуры.
Салаты (дуболистный, кресс, лолло росса) — не горчат и не уходят в стрелку.
Щавель и шпинат — остаются нежными, не грубеют.
Пряности (мята, мелисса, кинза, любисток, петрушка) — в тени аромат сильнее, а листья мягче.
Корнеплоды (редис, редька, хрен) — в полутени сочнее и нежнее.
Если хочется красоты без лишнего ухода — сажайте хосты, астильбы, медуницу, бруннеры, папоротники. Это лиственные звёзды полутени. Они создают сочные зелёные композиции, где солнце появляется лишь на час.
Отследите, где на участке полная тень, полутень (3-4 часа солнца в день) и ажурная тень под деревьями.
Улучшите почву: тень не значит болото, но часто такие места бедны питательными веществами.
Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?