Тень в огороде — это подарок: что посадить там, где солнце не живёт

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Все гонятся за солнцем, будто это единственный путь к урожаю. А что если самая вкусная зелень — именно там, где всегда прохладно?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Заброшенные зоны с потенциалом

У каждого участка есть такие места: северная сторона дома, угол под деревом, где даже сорняки растут с трудом. Мы проходим мимо с тоской. А зря! В тени не только можно, но и нужно выращивать определённые культуры.

Кто чувствует себя в тени как дома

Салаты (дуболистный, кресс, лолло росса) — не горчат и не уходят в стрелку.

Щавель и шпинат — остаются нежными, не грубеют.

Пряности (мята, мелисса, кинза, любисток, петрушка) — в тени аромат сильнее, а листья мягче.

Корнеплоды (редис, редька, хрен) — в полутени сочнее и нежнее.

Декор, который не сгорает

Если хочется красоты без лишнего ухода — сажайте хосты, астильбы, медуницу, бруннеры, папоротники. Это лиственные звёзды полутени. Они создают сочные зелёные композиции, где солнце появляется лишь на час.

Как организовать теневой рай

Отследите, где на участке полная тень, полутень (3-4 часа солнца в день) и ажурная тень под деревьями.

Улучшите почву: тень не значит болото, но часто такие места бедны питательными веществами.

Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



