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Тень в огороде — это подарок: что посадить там, где солнце не живёт

1:31
Садоводство

Все гонятся за солнцем, будто это единственный путь к урожаю. А что если самая вкусная зелень — именно там, где всегда прохладно?

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Заброшенные зоны с потенциалом

У каждого участка есть такие места: северная сторона дома, угол под деревом, где даже сорняки растут с трудом. Мы проходим мимо с тоской. А зря! В тени не только можно, но и нужно выращивать определённые культуры.

Кто чувствует себя в тени как дома

  • Салаты (дуболистный, кресс, лолло росса) — не горчат и не уходят в стрелку.

  • Щавель и шпинат — остаются нежными, не грубеют.

  • Пряности (мята, мелисса, кинза, любисток, петрушка) — в тени аромат сильнее, а листья мягче.

  • Корнеплоды (редис, редька, хрен) — в полутени сочнее и нежнее.

Декор, который не сгорает

Если хочется красоты без лишнего ухода — сажайте хосты, астильбы, медуницу, бруннеры, папоротники. Это лиственные звёзды полутени. Они создают сочные зелёные композиции, где солнце появляется лишь на час.

Как организовать теневой рай

  • Отследите, где на участке полная тень, полутень (3-4 часа солнца в день) и ажурная тень под деревьями.

  • Улучшите почву: тень не значит болото, но часто такие места бедны питательными веществами.

  • Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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