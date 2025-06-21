Крот на участке — это не приговор: 5 работающих стратегий защиты

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вчера у вас был идеальный газон, а сегодня — мини-полигон с холмиками? Поздравляем: у вас завелся крот. Или даже не один. За ночь они могут превратить ухоженный участок в музей ландшафтного хаоса. Но сдаваться рано!

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Война по правилам

Нет волшебной кнопки "убрать крота". Зато есть проверенные методы. Начните с самого простого — шумовой артиллерии:

Вкопайте пустые стеклянные бутылки горлышком вверх под углом. Ветер создаёт неприятный гул.

Используйте жестяные трещотки на палках — громко и неприятно.

Главное: переставляйте шумелки каждые пару дней. Крот быстро привыкает к новому "саундтреку".

Ловушка или преграда

Если нужна конкретика — ставьте ловушки-трубы. Примяли холмик, через день он поднялся? Значит, там активный ход. Маскируйте устройство от света и запахов — иначе зверь не клюнет.

Для особых зон — сетчатая оборона. Вкопайте мелкоячеистую сетку на глубину 60 см и оставьте 20 см над землёй. Это не просто, но защищает от кротов-соседей.

Враг чувствителен к запахам

Кроты не переносят резких ароматов. Разложите в норы тряпки с керосином, дёгтем или нашатырём. Или используйте природные "ароматизаторы" — рябчик, бархатцы, нарциссы, бобовые. Их корни сами всё сделают.

И да, кроты полезны

Они уничтожают личинок вредителей. Но если мирного сосуществования не получается — главное, не переусердствуйте. Меняйте тактику, наблюдайте за ходами и не теряйте надежду. Победа будет за вами.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

