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Легкий трюк с горчицей, который отпугнет прожорливых вредителей от капусты раз и навсегда

3:45
Садоводство

Белокрылые бабочки порхают над капустной грядкой? Это верный признак скорого нашествия прожорливых гусениц. Не спешите сразу хвататься за химические препараты — существует простой и экологичный способ защитить растения.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Почему белокрылка опасна для капусты

Белокрылые бабочки — одни из самых распространённых вредителей капусты. Они откладывают яйца на нижней стороне листьев, из которых вылупляются гусеницы. Эти маленькие прожорливые создания быстро объедают листья, оставляя после себя дырки и снижая качество урожая. Если не принять меры вовремя, грядка может пострадать серьёзно.

Горчичный порошок — эффективное натуральное оружие

Секрет борьбы с белокрылкой и её потомством прост — горчичный порошок. Его сила основана на двух ключевых эффектах: резкий запах отпугивает взрослых бабочек, а сами гусеницы испытывают раздражение при контакте с порошком, что затрудняет их питание и развитие.

Сухой способ применения

Самый лёгкий метод — это сухое посыпание листьев. Обильно присыпайте капусту горчичным порошком, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где сосредоточены яйца и молодые гусеницы. Лучше всего делать это утром, когда на листьях роса, или сразу после лёгкого дождя — так порошок прилипнет и не смоется быстро. Этот способ прост, но требует регулярного повторения, особенно в сырую погоду.

Приготовление настоя из горчицы — как сделать и использовать

Для более глубокого и продолжительного эффекта рекомендуется использовать настой. Чтобы его приготовить, растворите 100 граммов сухой горчицы (примерно полстакана) в литре горячей воды — важно, чтобы вода была горячей, но не кипящей, чтобы сохранить полезные свойства. Хорошо размешайте и накройте ёмкость. Дайте настояться два дня при комнатной температуре, затем процедите. Полученный концентрат разбавьте в 10 литрах холодной воды и добавьте 2-3 столовые ложки жидкого мыла. Мыло помогает раствору лучше прилипать к поверхности листьев.

Опрыскивайте капусту тщательно с обеих сторон листьев, включая кочерыжку и нижние листовые пластины. Лучшее время для обработки — вечер, когда солнце уже не такое жаркое и нет ветра, чтобы средство не быстро испарялось.

Регулярность обработки — залог успеха

Обработку нужно повторять каждые 5-7 дней, а также после каждого дождя, поскольку вода смывает защитный слой. Горчица не убивает гусениц мгновенно, как химические яды, но создаёт для них настолько неприятные условия, что они перестают питаться, теряют активность и постепенно погибают. Бабочки же начинают избегать обработанные растения, откладывая яйца в более комфортных местах.

Безопасность для почвы и полезных обитателей

Особенно важно, что горчица после высыхания совершенно безопасна для почвы, дождевых червей и полезных насекомых, которые помогают поддерживать экосистему сада в балансе. Это отличный пример органической борьбы с вредителями, которая не наносит ущерба окружающей среде.

Итог: простой и эффективный способ сохранить урожай

Регулярное использование горчичного порошка — как в сухом виде, так и в виде настоя — поможет сохранить капусту здоровой и красивой без химических обработок. Этот способ прост, доступен каждому и подходит для тех, кто заботится о своём здоровье и экологии.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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