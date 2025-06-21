Посадили в июне — хрустите в августе: пекинская капуста не прощает промедления

Лето — не повод отказываться от посадки. Июнь — идеальное время для пекинской капусты, особенно если хочется собрать сочные кочаны уже к концу лета.
Середина июня — последний шанс для посева семян и высадки рассады. Чем раньше посадите, тем крепче будут растения до жары.
Начинайте с кассет или небольших стаканчиков. В каждую ячейку — по одному семечку. Через 4-7 дней появятся дружные ростки, а через месяц они будут готовы к переселению на грядку.
Не жалейте места: между кочанами оставляйте 45-50 см. Так капуста получит достаточно света и питания, не вытягиваясь в тесноте.
Пекинка любит влагу, но не выносит сырости. Лучше редкий, но щедрый полив — раз в неделю под корень, чем частое смачивание "по листикам".
Проходит всего 1,5-2 месяца — и вы срезаете хрустящие, плотные кочаны. Сочные листья отлично идут в салаты и закуски. А если всё сделать правильно, можно успеть и второй посев ближе к осени.
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.
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