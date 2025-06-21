Посадили в июне — хрустите в августе: пекинская капуста не прощает промедления

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — не повод отказываться от посадки. Июнь — идеальное время для пекинской капусты, особенно если хочется собрать сочные кочаны уже к концу лета.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пекинская капуста

Время идёт

Середина июня — последний шанс для посева семян и высадки рассады. Чем раньше посадите, тем крепче будут растения до жары.

Как правильно посеять

Начинайте с кассет или небольших стаканчиков. В каждую ячейку — по одному семечку. Через 4-7 дней появятся дружные ростки, а через месяц они будут готовы к переселению на грядку.

Расстояние — ключ к успеху

Не жалейте места: между кочанами оставляйте 45-50 см. Так капуста получит достаточно света и питания, не вытягиваясь в тесноте.

Полив — главное условие

Пекинка любит влагу, но не выносит сырости. Лучше редкий, но щедрый полив — раз в неделю под корень, чем частое смачивание "по листикам".

Урожай не заставит ждать

Проходит всего 1,5-2 месяца — и вы срезаете хрустящие, плотные кочаны. Сочные листья отлично идут в салаты и закуски. А если всё сделать правильно, можно успеть и второй посев ближе к осени.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

