Смородина желтеет в июне? Это не жара — куст подаёт тревожный сигнал

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина летом должна пестреть зеленью, а не желтеть, будто осень на пороге. Но если листья теряют цвет — это крик о помощи. Причины могут быть самые разные, и если не распознать вовремя, кусту не позавидуешь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Влага — не всегда благо

Главная ошибка — поливать "на всякий случай". Постоянная сырость вредит не меньше засухи. Смородине нужен редкий, но глубокий полив — чтобы влага достигла корней на полметра вниз. Жарким летом достаточно 2-3 таких сеанса в месяц.

Питание нарушено

Недостаток элементов выдаёт себя по-разному:

Калий — желтеют края листьев.

Магний — прожилки остаются зелёными, остальное бледнеет.

Железо — края сохнут.

Азот — листья становятся бледными, побеги тонкими.

Правильная подкормка — как скорая помощь для куста.

Вредители атакуют

Паутинный клещ обволакивает листья тонкой паутиной и высасывает соки.

Галловая тля прячется на изнанке, вызывая вздутия и деформации.

Поражённая листва неизбежно желтеет и опадает.

Болезни не дремлют

Сферотека и антракноз вызывают пятна и массовое пожелтение.

Вирусная мозаика оставляет "рисунки" и обречённость — лечению не поддаётся, куст нужно удалять.

Старость — не в радость

Если кусту больше 15 лет, пожелтение может быть возрастным. Здесь поможет только омолаживающая обрезка.

Чтобы избежать проблем, рыхлите землю, мульчируйте и обязательно убирайте опавшую листву осенью.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

