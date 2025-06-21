Смородина желтеет в июне? Это не жара — куст подаёт тревожный сигнал

Смородина летом должна пестреть зеленью, а не желтеть, будто осень на пороге. Но если листья теряют цвет — это крик о помощи. Причины могут быть самые разные, и если не распознать вовремя, кусту не позавидуешь.
Главная ошибка — поливать "на всякий случай". Постоянная сырость вредит не меньше засухи. Смородине нужен редкий, но глубокий полив — чтобы влага достигла корней на полметра вниз. Жарким летом достаточно 2-3 таких сеанса в месяц.
Недостаток элементов выдаёт себя по-разному:
Калий — желтеют края листьев.
Магний — прожилки остаются зелёными, остальное бледнеет.
Железо — края сохнут.
Азот — листья становятся бледными, побеги тонкими.
Правильная подкормка — как скорая помощь для куста.
Паутинный клещ обволакивает листья тонкой паутиной и высасывает соки.
Галловая тля прячется на изнанке, вызывая вздутия и деформации.
Поражённая листва неизбежно желтеет и опадает.
Сферотека и антракноз вызывают пятна и массовое пожелтение.
Вирусная мозаика оставляет "рисунки" и обречённость — лечению не поддаётся, куст нужно удалять.
Если кусту больше 15 лет, пожелтение может быть возрастным. Здесь поможет только омолаживающая обрезка.
Чтобы избежать проблем, рыхлите землю, мульчируйте и обязательно убирайте опавшую листву осенью.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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