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Южный принц в северной ссылке: почему косточковые впадают в кому после посадки

2:15
Садоводство

Вы посадили саженец абрикоса, персика или черешни, и вот уже несколько лет наблюдаете одно и то же: листочки распускаются, а роста почти нет. Побеги за сезон прибавляют пару сантиметров, цветения нет. Часто причина кроется не в уходе, а в физиологии растения, сформированной до его появления в вашем саду.

Абрикос
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абрикос

Опасная несостыковка: ритмы саженца и ваш климат

Саженцы, выращенные в южных регионах или в теплицах, имеют другой "режим жизни". Они дольше остаются активными осенью и просыпаются весной слишком рано. В мягком климате это не проблема. Но в северных или континентальных условиях такая "рассинхронизация" оборачивается постоянными стрессами для дерева.

Замерзшие почки и уставшие побеги

Южный саженец не успевает вовремя "заснуть" осенью. Побеги остаются не одревесневшими, насыщены влагой и подмерзают. Зимой дерево страдает от морозов. Весной — пробуждается слишком рано и попадает под возвратные заморозки. Почки гибнут, растение теряет силы на повторный рост. В итоге — хроническая задержка в развитии и отсутствие урожая.

Как выбрать "правильный" саженец

Покупайте только районированные сорта из местных питомников. Уточняйте происхождение: выращен ли саженец в открытом грунте и прошел ли он естественную закалку. Идеальный выбор — сорт с высокой зимостойкостью и поздним сроком цветения. Такие деревья меньше страдают от весенних заморозков.

Как помочь косточковым "проснуться"

  • Сажайте только весной, как только оттает земля

  • Выбирайте солнечные, защищённые от ветра участки

  • Избегайте азотных подкормок с июля

  • Подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями

  • Делайте осеннюю побелку стволов от ожогов и морозобоин

Помните: дерево живет по биологическим ритмам, и если они не совпадают с климатом вашего региона, оно будет существовать в режиме выживания. Только правильно подобранный и адаптированный саженец сможет "проснуться" и дать вам долгожданный урожай.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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