Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай

Всё идёт хорошо: зелени полно, цветы были… а ягоды — как горох? Клубника — та ещё капризуля. В июне, когда идёт налив, она требует особого отношения. Если всё сделать правильно, на грядках вырастут настоящие гиганты.
Весной клубнике нужны азот и фосфор — для роста листьев и обильного цветения. Но в период созревания эти элементы уже не работают на результат.
Сейчас на сцену выходят два незаменимых микроэлемента — бор и цинк. Их нехватка тормозит развитие ягод, задерживает налив и снижает сладость.
Чтобы получить клубнику, как у соседа, нужен особый коктейль:
Растворите щепотку борной кислоты в горячей воде (немного).
Полученный концентрат вылейте в 10-литровое ведро воды.
Добавьте 2 грамма сернокислого цинка.
Полейте грядки: одно ведро раствора — на 1 м².
Проходит всего пара недель — и кустики начинают благодарить. Ягоды становятся крупнее, вкус — ярче, урожай — заметно щедрее. Даже бывалые дачники удивляются разнице.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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