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Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай

1:16
Садоводство

Всё идёт хорошо: зелени полно, цветы были… а ягоды — как горох? Клубника — та ещё капризуля. В июне, когда идёт налив, она требует особого отношения. Если всё сделать правильно, на грядках вырастут настоящие гиганты.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Что не так с удобрениями

Весной клубнике нужны азот и фосфор — для роста листьев и обильного цветения. Но в период созревания эти элементы уже не работают на результат.

Сейчас на сцену выходят два незаменимых микроэлемента — бор и цинк. Их нехватка тормозит развитие ягод, задерживает налив и снижает сладость.

Простое решение

Чтобы получить клубнику, как у соседа, нужен особый коктейль:

  • Растворите щепотку борной кислоты в горячей воде (немного).

  • Полученный концентрат вылейте в 10-литровое ведро воды.

  • Добавьте 2 грамма сернокислого цинка.

  • Полейте грядки: одно ведро раствора — на 1 м².

Когда ждать результат

Проходит всего пара недель — и кустики начинают благодарить. Ягоды становятся крупнее, вкус — ярче, урожай — заметно щедрее. Даже бывалые дачники удивляются разнице.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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