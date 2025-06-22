Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото или акции? Что выбрать для роста капитала
Вы не устаёте — вы просто высохли: борьба с жарой начинается изнутри
Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава
Тренировка, которая меняет тело: плоский живот и упругие ягодицы с минимальными усилиями
Парковка вплотную: секрет защиты дверей от чужих претензий
Бюджетный маршрут по Калининграду: что смотреть, не тратя ни рубля
Ни пятнышка, ни запаха: как стирают вещи в химчистке — и как повторить это дома
Не повторяйте этих ошибок: как сохранить сыр свежим надолго — простые правила
Тревога, зависимость и выгорание: как приложения для знакомств разрушают психику

Обрезка, которая медленно убивает ваше дерево: узнайте, когда секатор в руках опаснее мороза

4:22
Садоводство

Всё вроде сделали правильно: взяли острый секатор, удалили засохшие и больные ветки, проредили крону. Казалось бы, дерево должно быть благодарно. Но весной вместо цветущего сада — трещины на коре, почерневшие ветви, спящие почки и вялые побеги, которые быстро засыхают. Дерево болеет или вовсе погибает. Что пошло не так?

Секатор
Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секатор

Многие винят зиму, мол, мороз был сильный. Но в реальности виновником часто становимся мы сами — своей поспешностью и неосмотрительностью при обрезке.

Обрезали поздно — дерево не успело подготовиться к холоду

Суть проблемы в том, что осенняя или, что ещё хуже, позднелетняя обрезка нарушает естественную подготовку дерева к зиме. Ближе к холодам дерево начинает биохимическую перестройку: внутри коры и древесины накапливаются криопротекторы — сахара и другие вещества, которые защищают клетки от замерзания. Молодые побеги одревесневают, стенки клеток утолщаются. Всё это — естественный антифриз против морозов.

Но когда мы начинаем обрезать дерево в конце осени, да ещё в относительно тёплую погоду, оно воспринимает это как стресс и начинает срочно выбрасывать новые побеги, чтобы залечить раны. Эти побеги не вызревают и гибнут с первым же морозом. Хуже того, мороз через них "прокладывает дорогу" вглубь дерева, повреждая и зрелую древесину.

Незажившие срезы — это врата для болезней и холода

Крупные срезы, сделанные перед морозами, не успевают покрыться каллюсом — защитным слоем, который формируется весной. И когда приходят холода, в местах срезов древесина буквально разрывается: появляются глубокие морозобоины, трещины. Через них внутрь дерева легко проникают грибковые инфекции — цитоспороз, чёрный рак и другие. Кроме того, дерево тратит свои драгоценные ресурсы не на закладку почек и подготовку к зиме, а на бесполезную борьбу с повреждениями. Это сильно снижает его выносливость.

Когда обрезка безопасна: точное время и условия

Главный принцип — не трогать дерево, пока оно не ушло в полную спячку, и не будить его, когда оно ещё не готово. Оптимальное время для формирующей и санитарной обрезки — конец зимы или ранняя весна. Это период, когда сильные морозы уже позади, но сокодвижение ещё не началось. Почки в это время спят, и дерево спокойно перенесёт вмешательство.

Такие срезы при правильной обработке (садовым варом или специальной пастой) быстро зарастают с началом тепла. А риск подхватить грибковые болезни — минимален.

Что можно делать в течение всего года

Если вы заметили явные больные или повреждённые ветви — не ждите сезона. Санитарная обрезка допустима в любое время года, даже летом. Главное — сразу замазать срезы, чтобы не дать инфекции ни шанса.

Летом также можно делать лёгкую пинцировку — прищипывать молодые побеги, чтобы замедлить их рост и направить силы дерева на формирование плодовых почек.

Что делать, если вы всё же обрезали поздно

Если ошибка уже допущена, важно свести ущерб к минимуму. Замажьте все крупные срезы (диаметром более 1 см) как можно тщательнее садовым варом или другой защитной пастой. Весной осмотрите дерево: ищите трещины, почерневшую кору, признаки подмерзания. При необходимости проведите зачистку повреждённых участков и снова замажьте.

Также не забудьте про весеннюю подкормку комплексным удобрением — это поможет дереву восстановиться после зимнего стресса.

Сад требует терпения и точности

Самое важное — помнить, что дерево живое. Оно подчиняется биологическим ритмам, и любые вмешательства нужно делать с учётом этих циклов. Лучше немного опоздать с весенней обрезкой, чем поторопиться осенью и потерять всё дерево. Терпение, внимание и знание физиологии растений помогут избежать типичных зимних трагедий в саду.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Домашние животные
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Последние материалы
Масло, которое перезапускает рост: волосы просыпаются, как весной трава
Тренировка, которая меняет тело: плоский живот и упругие ягодицы с минимальными усилиями
Парковка вплотную: секрет защиты дверей от чужих претензий
Бюджетный маршрут по Калининграду: что смотреть, не тратя ни рубля
Ни пятнышка, ни запаха: как стирают вещи в химчистке — и как повторить это дома
Не повторяйте этих ошибок: как сохранить сыр свежим надолго — простые правила
Тревога, зависимость и выгорание: как приложения для знакомств разрушают психику
Обрезка, которая медленно убивает ваше дерево: узнайте, когда секатор в руках опаснее мороза
3 года на спасение: экологическая катастрофа уже на пороге
Тайна смерти Майкла Джексона: адвокат раскрыл шокирующую правду, о которой прежде молчали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.