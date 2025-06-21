Кусты росли, как на дрожжах, а ягоды — как слёзы: из-за чего малина разочаровывает в самый сладкий момент

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной кусты малины выглядят мощными и полными завязи, будто обещая щедрый урожай. Садовод радуется: в этом году малина точно не подведёт! Но к моменту сбора настроение портится: ягоды стали мелкими, суховатыми, кислыми. Урожай совсем не тот, на который надеялись.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Большинство винит в этом плохую погоду, недостаток удобрений или болезни. Но настоящая причина часто оказывается гораздо проще — и глубже, буквально на уровне земли.

Проблема не в погоде — вы забыли про малинник

Малина — растение агрессивное. Каждый сезон от корней материнского куста отрастают побеги замещения и корневые отпрыски. Если их не удалять, участок быстро превращается в настоящие джунгли.

На первый взгляд, кажется, чем больше побегов — тем выше урожай. Но всё наоборот. Загущённость ведёт к тому, что малина начинает конкурировать сама с собой за свет, воду и питание. Побеги вытягиваются, становятся тонкими, ослабленными, а солнечный свет почти не проникает вглубь кустов. В итоге внутренние и нижние ягоды не вызревают — они остаются кислыми и мелкими.

Загущённые заросли — идеальная среда для болезней (например, антракноза, пурпуровой пятнистости) и вредителей вроде малинного жука, паутинного клеща и стеблевой галлицы. Всё, что должно было пойти на ягоды, уходит в бесполезную зелёную массу.

Золотое правило — нормировка побегов

Выход один: регулярное и строгое прореживание. Делать это нужно дважды в год.

Летом (в июне-июле) — убирайте всю молодую поросль, которая появляется дальше 20-30 см от центра ряда. Не жалейте: она только отнимает силы у основных кустов. Оставляйте только сильные побеги замещения — те, что нужны для омоложения посадок.

Осенью (после сбора урожая или в начале весны до сокодвижения) — обязательно вырежьте все двухлетние побеги, которые уже дали урожай. Отличить их просто: они коричневые, с сухой корой. После этого посмотрите на однолетнюю поросль — она даст ягоды в следующем сезоне. Здесь тоже нужна нормировка: оставьте 8-12 крепких побегов на каждый погонный метр ряда.

Для ремонтантной малины (той, что плодоносит осенью) можно поступить ещё проще — срезать все побеги под корень. Весной вырастут новые, и урожай получится качественным.

Секатор — ваш лучший друг

Важно правильно вырезать побеги. Не просто срезайте их у земли — используйте острый секатор или сучкорез и убирайте как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков — в них любят зимовать вредители. Всё, что удалили, сразу сжигайте, не оставляйте на участке.

Правильный уход: подвязка, питание и свет

Подвязка обязательна! Будь то шпалера или веерная форма — главное, чтобы побеги не лежали на земле, получали солнце и проветривались.

Весной малина особенно нуждается в азоте (органика, мочевина), а во время цветения и налива ягод — в фосфоре и калии (зола, суперфосфат, сульфат калия). Мульча вокруг корней поможет сохранить влагу и подавить сорняки.

Но главное — регулярность. Прореживание должно стать такой же привычкой, как полив или удобрение. Без этого даже самый солнечный сезон не спасёт от кислых мелких ягод.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

