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Домашний феникс: суккулент, оживающий, когда все остальные спят

2:12
Садоводство

Это растение — словно зелёное чудо, оживающее тогда, когда всё вокруг замирает. Майский цветок, он же Schlumbergera truncata, радует ярким цветением в самый неожиданный момент — осенью и зимой. А всё, что ему нужно взамен, — немного внимания и подходящий уголок в доме.

Рождественский кактус (Grudnage)
Фото: commons.wikimedia.org by Lestat (Jan Mehlich), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Рождественский кактус (Grudnage)

Где лучше всего приживается

Несмотря на то что он относится к кактусам, майский цветок — не фанат жары и засухи. Комфортно чувствует себя при температуре от 15 до 25 °C, особенно если воздух влажный, а сквозняков нет. Идеальное место — полутень или рассеянный свет. Солнце прямо в лицо? Лучше не надо — обожжённые листья вас не порадуют.

Правильный дом для зелёного гостя

Горшок лучше выбирать неглубокий, но обязательно с отверстиями для стока. На дно — керамзит или мелкий щебень, чтобы лишняя влага не задерживалась. Сам субстрат должен быть лёгким и воздухопроницаемым. Смешайте растительную землю, песок и органику — перегной или компост. pH — слегка кислый, от 5,5 до 6,5.

Пересадка без стресса

Лучшее время для посадки или пересадки — сразу после окончания цветения, с конца зимы до ранней весны. В это время растение "отдыхает" и легче переносит переезд в новый горшок.

Размножение: просто и эффективно

Чтобы вырастить новый куст, достаточно срезать веточку с 2-3 суставами. Дайте ей немного подсохнуть в тени, затем посадите в увлажнённый, рыхлый субстрат. Через 3-4 недели появятся корни. Укоренённые черенки можно смело переселять в постоянный горшок.

Как добиться пышного цветения

Регулярная пересадка раз в два года, лёгкий субстрат, умеренный полив и защита от прямых солнечных лучей — и ваш майский цветок отблагодарит роскошным каскадом бутонов. А если добавить немного заботы и тепла — он станет украшением интерьера на долгие годы.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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