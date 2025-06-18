Помидоры, которые растут на глазах: шокирующий эффект опрыскивания в жару

Уже в разгаре сезон, когда каждое действие садовода влияет на вкус и объём будущего урожая. Во время цветения помидоров простое, но эффективное решение — опрыскивание листьев, стеблей и почвы. Этот способ позволяет растению быстро получить полезные вещества, а вам — крупные, сочные плоды.
Борная кислота — незаменимая помощница в период цветения. Она стимулирует обмен веществ в растении и способствует завязыванию плодов, даже если на кусте ещё нет яичников. Раствор готовится просто: 5 г порошка на 10 л тёплой (!) воды — бор плохо растворяется в холодной.
Йод и молоко — проверенное сочетание, чтобы избежать опадания завязей. Только молоко нужно обезжиренное — не более 2,5%. Жирная плёнка блокирует фотосинтез. Пропорции: 1 л молока + 5 капель йода на 9-10 л воды. Не переусердствуйте — избыток йода может оставить ожоги.
Чесночный настой защищает растения от болезней. Его используют как профилактику грибковых инфекций, особенно в жаркие влажные дни.
Пока цветение не вступило в активную фазу, растениям нужна мочевина: 50-60 г на 10 л воды. Если листья посветлели — добавьте по 1,5 г сульфата магния на литр.
Как только на первом соцветии появляются завязи, пора включать фосфор и калий. На 10 л воды: 10 г суперфосфата и 7-10 г сульфата калия.
При недостатке меди листья начинают скручиваться. В этом случае помогает слабый раствор медного купороса: 1-2 г на литр воды. Он не только восполняет дефицит, но и защищает от грибка.
Такие простые, но продуманные действия в июне закладывают основу для богатого урожая — томатов, достойных фото на обложке кулинарного журнала.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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