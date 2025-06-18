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Малиновый фокус, который делают втихаря: кусты дают намного больше ягод

2:46
Садоводство

Зачем тратиться на химикаты, если всё нужное для щедрого урожая малины уже есть у вас под рукой? Два простых ингредиента из кухни помогут подкормить кусты и превратить ваш участок в настоящую ягодную ферму. Всё, что нужно — это немного кофейной гущи и риса. Эффект? Вас удивит не только количество, но и вкус ягод.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Кофейный осадок — малина скажет спасибо

Поклонники свежесваренного кофе получают не только бодрящий напиток, но и отличный компонент для садовых нужд. Высушенная кофейная гуща — это кладезь азота, который необходим малине на этапе активного роста, а также мягкий подкислитель почвы. А малина, как известно, любит слегка кислую среду.

Как использовать:

  • высушите кофейную гущу, чтобы избежать появления плесени;

  • рассыпьте её под кустами тонким слоем;

  • аккуратно вотрите в верхний слой почвы.

Это не только улучшит питание, но и поможет сохранить влагу. Подкормку можно повторять раз в 2-3 недели.

Рисовая вода с сахаром — мощный природный стимулятор

Казалось бы, рис — просто гарнир. Но если вы зальёте его водой и дадите немного настояться, получится отличное удобрение, насыщенное полезными соединениями. А капля сахара добавит энергии — бактерии в почве начнут работать активнее, улучшая питание корней.

Рецепт рисового настоя:

  1. Замочите горсть риса в воде на час, иногда помешивая.

  2. Слейте жидкость, добавьте столовую ложку сахара.

  3. Поливайте под каждый куст по 1 литру раствора.

Эту процедуру можно повторять раз в 10-14 дней в период активного роста и завязывания плодов.

Почему эти удобрения работают

  • Кофейный осадок: поставщик органического азота, улучшает структуру почвы и стимулирует рост зелёной массы.

  • Рисовая вода: богата ферментами и микроэлементами, усиливает корневое питание и ускоряет рост ягод.

Главное — соблюдать умеренность: слишком частое или обильное применение может изменить pH почвы. Всё хорошо в меру.

Уход, стрижка и полив — всё ещё важны

Домашние подкормки — это сильный инструмент, но без базового ухода они не сработают. Поэтому не забывайте:

  • регулярно обрезать старые и слабые побеги;

  • следить за влажностью почвы, особенно в засуху;

  • удалять сорняки и рыхлить землю под кустами.

Совмещая заботу и натуральные удобрения, вы получите малину, которую не стыдно подать даже к королевскому столу.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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