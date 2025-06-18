Этот цветок цвёл у бабушки под окнами — теперь его хотят даже в модных садах Европы

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ваш сад страдает от засухи, а вы устали от растений, которым всё не так — есть отличная новость. Один забытый, но выносливый и невероятно эффектный многолетник возвращается на грядки и клумбы в 2025 году. Это лихнис корончатый (Lychnis coronaria), старинный цветок с серебристой листвой и яркими бутонами, который всё чаще снова появляется в европейских садах. И не зря.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomasz Sienicki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Лихнис корончатый

Старое — значит надёжное

Когда-то лихнис корончатый был обычным украшением деревенских палисадников. Его сажали на границах участков, вдоль дорожек, у заборов. С годами он уступил место более модным декоративным культурам, но сегодня, в условиях нестабильной погоды, он снова на пике популярности — за свою впечатляющую стойкость.

Его не испугать:

аномальной жарой до +40 °C;

сильной засухой;

проливными дождями и шквалами;

зимними заморозками до -15 °C.

Это одно из тех растений, которое отлично растёт даже без регулярного полива. Пропустили неделю-другую? Лихнис справится.

Простой — но элегантный

Этот многолетник обладает декоративной ценностью, которая делает его отличным решением для сложных уголков сада. Склоны, бедные песчаные почвы, сухие и продуваемые места — там, где другие цветы не выживают, лихнис не просто держится, а расцветает.

Что особенно приятно:

серебристая, опушённая листва эффектно оттеняет яркие розовые или белые цветки;

тонкие стебли придают клумбам вертикальность и лёгкость;

растение неагрессивно, не вытесняет соседей и прекрасно сочетается с многолетниками и злаками;

быстро размножается самосевом — без хлопот с вашей стороны.

Полезен не только для глаз

Помимо красоты, лихнис — настоящий подарок для опылителей. Он цветёт до трёх месяцев, и за это время становится магнитом для пчёл, шмелей и бабочек. При этом не требует ни удобрений, ни химии — то, что нужно для экологичного сада.

Вы можете посадить его в открытый грунт, а можете в большой контейнер — на террасе, балконе или в палисаднике. Он везде будет чувствовать себя уверенно.

Для тех, кто устал ухаживать — идеальный выбор

С каждым годом климат становится всё более непредсказуемым, а у садоводов меньше времени и сил. Всё больше людей отказывается от капризных культур в пользу устойчивых и простых. Лихнис как раз из таких: садится и забывается — при этом остаётся красивым и здоровым всё лето.

Он идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться садом, а не превращать его в бесконечную работу. Простой, надёжный, эстетичный — этот цветок легко станет любимцем вашего участка.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

