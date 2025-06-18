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Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно

3:18
Садоводство

Июнь — не просто месяц, когда сад наполняется красками и ароматами. Это ещё и решающее время, чтобы правильно обрезать кустарники и вьющиеся растения. Пропустите момент — и растения потеряют форму, начнут болеть или вообще останутся без цветения в следующем сезоне.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

Давайте разберёмся, какие кусты требуют обрезки прямо сейчас, как это сделать без вреда и какие дополнительные приёмы помогут превратить сад в цветущий оазис.

Кустарники, которые просят секатора

Пышноцветущие весной кустарники — спирея, сирень и калина — в июне заканчивают цветение. Это сигнал: пора брать в руки секатор. Если вы не удалите отцветшие побеги вовремя, растение начнёт тратить силы не туда и даже может не зацвести в следующем году.

Почему это важно:

  • удаление старых соцветий стимулирует формирование новых побегов;

  • прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха;

  • растение "перезагружается" и становится более устойчивым к болезням.

Для обрезки используйте острый, продезинфицированный секатор — так вы снизите риск заражения и обеспечите аккуратный срез.

Глициния и другие вьющиеся: не дайте им захватить сад

Глициния — мощное вьющееся растение, которое может быстро подмять под себя всё вокруг. Чтобы сохранить её декоративность и направить рост, июньская обрезка обязательна.

Что делаем:

  • удаляем вторичные и слабые побеги;

  • оставляем сильные, на которых появятся цветочные кисти;

  • формируем сбалансированную крону, срезая до трети новых приростов.

Такая "стрижка" не только облагородит внешний вид растения, но и защитит его от загущения и грибковых заболеваний.

Плодовые деревья: обрезка в зелёную пору

В июне самое время заняться обрезкой зеленью — укорачиванием молодых побегов у плодовых деревьев. Эта процедура помогает:

  • перенаправить питание в формирующиеся плоды;

  • укрепить крону;

  • улучшить освещённость ветвей.

Удаляйте побеги, направленные внутрь кроны или вниз, и формируйте "скелет" дерева для равномерного распределения плодов.

Не забывайте про подпорки — особенно для тех веток, которые уже начали "гнуться" под тяжестью завязей.

Маленькие хитрости — большая польза

Чтобы июньская обрезка дала максимум эффекта, добавьте к ней ещё несколько шагов:

  • удобрите растения сразу после срезки — это поможет им быстрее восстановиться;

  • мульчируйте почву под кустами, чтобы сохранить влагу;

  • удаляйте увядшие цветки у роз — они тут же начнут формировать новые бутоны;

  • черенкуйте гортензии и астры — отличное время для размножения многолетников;

  • следите за газоном — ухоженная трава подчёркивает красоту кустарников.

Что будет, если пропустить июньскую обрезку

Ничего хорошего. Растения загустеют, станут уязвимыми к болезням и вредителям, ослабнут и, скорее всего, не порадуют ни цветами, ни плодами. К тому же пропущенные сроки обрезки нарушают биологический цикл растения — и исправить это потом будет уже невозможно.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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