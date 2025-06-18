Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно

Июнь — не просто месяц, когда сад наполняется красками и ароматами. Это ещё и решающее время, чтобы правильно обрезать кустарники и вьющиеся растения. Пропустите момент — и растения потеряют форму, начнут болеть или вообще останутся без цветения в следующем сезоне.
Давайте разберёмся, какие кусты требуют обрезки прямо сейчас, как это сделать без вреда и какие дополнительные приёмы помогут превратить сад в цветущий оазис.
Пышноцветущие весной кустарники — спирея, сирень и калина — в июне заканчивают цветение. Это сигнал: пора брать в руки секатор. Если вы не удалите отцветшие побеги вовремя, растение начнёт тратить силы не туда и даже может не зацвести в следующем году.
Почему это важно:
удаление старых соцветий стимулирует формирование новых побегов;
прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха;
растение "перезагружается" и становится более устойчивым к болезням.
Для обрезки используйте острый, продезинфицированный секатор — так вы снизите риск заражения и обеспечите аккуратный срез.
Глициния — мощное вьющееся растение, которое может быстро подмять под себя всё вокруг. Чтобы сохранить её декоративность и направить рост, июньская обрезка обязательна.
Что делаем:
удаляем вторичные и слабые побеги;
оставляем сильные, на которых появятся цветочные кисти;
формируем сбалансированную крону, срезая до трети новых приростов.
Такая "стрижка" не только облагородит внешний вид растения, но и защитит его от загущения и грибковых заболеваний.
В июне самое время заняться обрезкой зеленью — укорачиванием молодых побегов у плодовых деревьев. Эта процедура помогает:
перенаправить питание в формирующиеся плоды;
укрепить крону;
улучшить освещённость ветвей.
Удаляйте побеги, направленные внутрь кроны или вниз, и формируйте "скелет" дерева для равномерного распределения плодов.
Не забывайте про подпорки — особенно для тех веток, которые уже начали "гнуться" под тяжестью завязей.
Чтобы июньская обрезка дала максимум эффекта, добавьте к ней ещё несколько шагов:
удобрите растения сразу после срезки — это поможет им быстрее восстановиться;
мульчируйте почву под кустами, чтобы сохранить влагу;
удаляйте увядшие цветки у роз — они тут же начнут формировать новые бутоны;
черенкуйте гортензии и астры — отличное время для размножения многолетников;
следите за газоном — ухоженная трава подчёркивает красоту кустарников.
Ничего хорошего. Растения загустеют, станут уязвимыми к болезням и вредителям, ослабнут и, скорее всего, не порадуют ни цветами, ни плодами. К тому же пропущенные сроки обрезки нарушают биологический цикл растения — и исправить это потом будет уже невозможно.
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.