Помидоры, как в рекламе: просто добавьте 3 ложки — и кусты покроются плодами

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни томаты на грядке крупные и насыщенно-красные, а другие — блеклые и безвкусные? Всё дело не только в сорте или количестве солнца. Настоящий ключ — в правильном поливе и одном простом ингредиенте, который есть почти на каждой кухне.
Помидоры не прощают забывчивости. Они нуждаются в постоянной, равномерной влажности. Стоит пересушить почву — и урожай уже не спасти. Но и заливать грядки — путь к болезням и растрескиванию плодов.
Идеальный режим:
утро — первый полив, пока солнце ещё не печёт;
вечер — второй, когда жара уже спала.
Так вода не испаряется моментально, а уходит прямо к корням, питая растение.
Важно не только когда, но и как. Ни в коем случае не поливайте по листьям — это прямая дорога к грибкам и гнили. Вода должна попадать строго под корень.
Идеальная вода — дождевая или хотя бы комнатной температуры. Холодная из-под крана может стать стрессом для растений.
Есть один простой способ, который стимулирует рост томатов и делает их плоды по-настоящему "кроваво-красными". Вам понадобится всего три чайные ложки сухих дрожжей и литр воды.
Разведите дрожжи в воде, дайте раствору постоять минут 15, а затем полейте им кусты. Используйте не чаще одного раза в 10-14 дней. Это мягкая подкормка, которая:
усиливает рост корневой системы;
стимулирует цветение;
улучшает цвет и вкус плодов.
Дрожжи запускают процессы, сходные с действием биостимуляторов, но без химии и лишних трат.
Чтобы не свести все усилия к нулю:
не поливайте в полдень — вода моментально испарится, а листья могут обгореть;
не заливайте холодной водой — растение может "замёрзнуть" даже в жару;
не перебарщивайте с дрожжами — избыток приведёт к закисанию почвы.
Помидоры — культура благодарная. Достаточно соблюдать простые правила:
регулярный полив по графику;
тёплая вода;
полив под корень;
умеренная дрожжевая подкормка.
Результат? Кусты, увешанные крупными, мясистыми томатами, словно с картинки. Красные, плотные, с насыщенным вкусом — такие, какие хочется есть прямо с грядки.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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