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Орхидеи на любой вкус: признаки здоровья и красоты при покупке в магазине

3:18
Садоводство » Цветы

Орхидеи — это невероятно красивые и экзотические комнатные растения, которые радуют цветением и экстравагантной формой. Однако выбор здоровой орхидеи в магазине может быть непростой задачей, особенно для начинающих цветоводов.

орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by David Hawgood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
орхидея

Оценка внешнего состояния растения

Первый шаг — внимательная оценка внешнего состояния орхидеи:

  • Листья: обратите внимание на листья орхидеи. Они должны быть яркими, без жёлтых или коричневых пятен. У здорового растения листья упругие и плотные. Избегайте покупок экземпляров с вялыми, желтыми или поврежденными листьями.
  • Цветы: если орхидея цветёт, выбирайте растения с целыми и неувядающими цветами. Если ароматом цветения не чувствуете, это может быть признаком его истощения.
  • Стебли и корни: проверяйте стебли на наличие гнили или повреждений. Корни орхидеи также должны быть здоровыми; они должны быть плотными и упругими. Избегайте растений с корнями, которые имеют черные или мумифицированные участки.

Условия содержания в магазине

Обратите внимание на то, какие условия хранения созданы для орхидей в магазине:

  • Освещённость: убедитесь, что орхидеи находятся в достаточном освещении, но не на прямом солнечном свете. Понятно, что такие условия могут повредить им. Если растения плохо освещены, они могут быть ослабленными.
  • Температура и влажность: оптимальная температура для большинства орхидей составит 18–24 °C, а влажность — около 50–70%. Если в магазине слишком сухо или слишком холодно, это может негативно сказаться на здоровье растений.
  • Упаковка: иногда растения могут находиться в пленке или других упаковках, которые препятствуют круговороту воздуха. Обратите внимание, чтобы упаковка не относилась к препятствиям для дыхания орхидей — это важно для их здоровья.

Способы ухода за орхидеей

Перед покупкой уточните информацию о том, как ухаживать за выбранной вами орхидеей:

  • Краткая информация о растении: обсудите с продавцом, какие условия необходимо соблюдать для данной конкретной орхидеи, и насколько легко ей адаптироваться в домашних условиях.
  • История растения: если возможно, узнайте, как долго орхидея была в магазине и откуда она была привезена. Это может помочь вам предотвратить покупку слишком истощенного или недавно пересаженного растения.

Дополнительные советы

  • Сравнивайте растения: при выборе орхидеи в магазине стоит осмотреть несколько экземпляров. Так вы сможете выбрать наиболее здоровое и привлекательное растение.
  • Не спешите с покупкой: если у вас есть сомнения по поводу здоровья растения, лучше не спешить с покупкой. Внимательно оцените каждое растение и не торопитесь принимать решение.

Выбор здоровой орхидеи в магазине — это важный процесс, который повлияет на ваше удовольствие от ухода за растением. Обратите внимание на его внешний вид, условия содержания и узнайте о необходимых условиях ухода.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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