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Сарай больше не про лопаты: вот что делают дачники и вызывают зависть у соседей

Садоводство

Кто сказал, что сарай — это просто хранилище для лопат? На самом деле, это мини-архитектурная сцена, где можно разыграть десятки идей — от зелёной стены до детской мастерской. Немного воображения, краска и несколько досок — и ваш старый сарай станет сердцем дачи.

Огород
Фото: web.archive.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огород

1. Вертикальный сад: зелёный фасад своими руками

Превратите стены сарая в живой ковёр. Прикрутите паллеты, засыпьте в них землю и посадите вьюнки: клематисы, плющ или даже огурцы. Через месяц здание "зарастёт" зеленью, и станет похоже на сказочный домик в лесу.

2. Атмосфера "заброшенного замка"

Если сарай стоит в тени — это плюс. Хосты, папоротники и мхи создадут эффект руин, особенно если добавить кованые подсвечники, фонари и заросшие решётки. Место будто бы вышло из фильма про старинные поместья.

3. Красим и обшиваем: новая жизнь ветхих стен

Не торопитесь сносить старую постройку. Обшейте её рейками с зазорами, покрасьте в контрастные цвета — например, бирюзовый с терракотой. Для любителей природы — обшивка из дранки, бамбука или просто необработанных досок.

4. Тропический стиль крыши

Солома или камыш на крыше — и сарай уже не сарай, а декорация к фотосессии. Добавьте старую телегу с цветами, и получите романтичный уголок в духе прованс или бохо.

5. Внутри — мастерская, кухня или мини-погреб

  • Повесьте кашпо с ампельными цветами

  • Разместите сушёные травы и ящики с рассадой

  • Поставьте складной стол и кресла — будет зона отдыха

  • Выкопайте углубление и утеплите — получится мини-погреб для овощей и компотов

6. Детская мастерская: зона тишины для взрослых

Установите верстак по росту ребёнка, повесьте магнитные держатели и создайте полку для находок: шишек, камушков, жуков в коробочках. Пока дети творят — у вас есть возможность выдохнуть.

7. Декор с фантазией

Старые велосипедные колёса? Отлично — на них пустим вьюнок. Барабан стиралки — врезаем в стену как иллюминатор. Ржавые грабли? Держатель для перчаток и шпагата. Ванна? Новая клумба для пионов.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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