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Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек

1:45
Садоводство

Сладкий, сочный виноград без единой косточки — мечта любого дачника. И вовсе не обязательно тратить деньги на элитные саженцы или заморачиваться с прививками. Есть хитрый, но доступный способ: партенокарпия. Звучит по-научному, но работает в обычном саду.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

В чём секрет

Большинство косточек в ягодах появляется из-за опыления. Если его предотвратить, ягоды всё равно вырастут — но уже без семян. Это и есть партенокарпия — формирование плодов без оплодотворения.

Что нужно сделать

  1. За 2 недели до цветения
    Наденьте на соцветия винограда марлевые мешочки. Они защитят цветки от ветра и насекомых, не допустив опыления.

  2. Во время цветения
    При появлении первых раскрытых цветков обработайте их раствором гиббереллиновой кислоты (0,01%). Это гормон роста, который "обманет" растение: запустит формирование ягод, как будто было опыление.

  3. Через 7 дней
    Повторите обработку, но уже с раствором 0,02%.

Что получится

  • Ягоды вырастут без косточек или с мягкими рудиментами

  • Грозди станут более равномерными и сладкими

  • Урожайность повысится до 20% — за счёт отсутствия пустых, опылённых наполовину цветков

Важно помнить:

  • Не превышайте концентрацию гиббереллина: это может деформировать гроздья

  • Метод особенно эффективен для сортов с женским типом цветка (например, "Кишмиш" или "Русский ранний")

  • Работает даже в холодные, сырые лета

  • Через пару сезонов виноград начнёт адаптироваться, и обработки потребуется меньш

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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