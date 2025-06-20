Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий, сочный виноград без единой косточки — мечта любого дачника. И вовсе не обязательно тратить деньги на элитные саженцы или заморачиваться с прививками. Есть хитрый, но доступный способ: партенокарпия. Звучит по-научному, но работает в обычном саду.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

В чём секрет

Большинство косточек в ягодах появляется из-за опыления. Если его предотвратить, ягоды всё равно вырастут — но уже без семян. Это и есть партенокарпия — формирование плодов без оплодотворения.

Что нужно сделать

За 2 недели до цветения

Наденьте на соцветия винограда марлевые мешочки. Они защитят цветки от ветра и насекомых, не допустив опыления. Во время цветения

При появлении первых раскрытых цветков обработайте их раствором гиббереллиновой кислоты (0,01%). Это гормон роста, который "обманет" растение: запустит формирование ягод, как будто было опыление. Через 7 дней

Повторите обработку, но уже с раствором 0,02%.

Что получится

Ягоды вырастут без косточек или с мягкими рудиментами

Грозди станут более равномерными и сладкими

Урожайность повысится до 20% — за счёт отсутствия пустых, опылённых наполовину цветков

Важно помнить:

Не превышайте концентрацию гиббереллина: это может деформировать гроздья

Метод особенно эффективен для сортов с женским типом цветка (например, "Кишмиш" или "Русский ранний")

Работает даже в холодные, сырые лета

Через пару сезонов виноград начнёт адаптироваться, и обработки потребуется меньш

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



