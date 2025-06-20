Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек

Сладкий, сочный виноград без единой косточки — мечта любого дачника. И вовсе не обязательно тратить деньги на элитные саженцы или заморачиваться с прививками. Есть хитрый, но доступный способ: партенокарпия. Звучит по-научному, но работает в обычном саду.
Большинство косточек в ягодах появляется из-за опыления. Если его предотвратить, ягоды всё равно вырастут — но уже без семян. Это и есть партенокарпия — формирование плодов без оплодотворения.
За 2 недели до цветения
Наденьте на соцветия винограда марлевые мешочки. Они защитят цветки от ветра и насекомых, не допустив опыления.
Во время цветения
При появлении первых раскрытых цветков обработайте их раствором гиббереллиновой кислоты (0,01%). Это гормон роста, который "обманет" растение: запустит формирование ягод, как будто было опыление.
Через 7 дней
Повторите обработку, но уже с раствором 0,02%.
Ягоды вырастут без косточек или с мягкими рудиментами
Грозди станут более равномерными и сладкими
Урожайность повысится до 20% — за счёт отсутствия пустых, опылённых наполовину цветков
Не превышайте концентрацию гиббереллина: это может деформировать гроздья
Метод особенно эффективен для сортов с женским типом цветка (например, "Кишмиш" или "Русский ранний")
Работает даже в холодные, сырые лета
Через пару сезонов виноград начнёт адаптироваться, и обработки потребуется меньш
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?