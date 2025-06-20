Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Личи в горшке — звучит как мечта из тропического отпуска? Но эта мечта вполне реальна, если следовать несложной, но чёткой инструкции. Главное — не ждать чуда от косточки, а создать для неё "экзотический рай" прямо у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by sweta2010, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Плоды личи

Что нужно для старта

Спелые плоды личи

Горячее желание вырастить что-то по-настоящему необычное

Немного торфа, песка, перлита и терпения

С косточек всё и начинается. Их очищают от мякоти и на сутки погружают в тёплую воду. Это не магия — просто стимуляция прорастания.

Посадка по всем правилам

Почва : лёгкая и дышащая, из торфа, песка и перлита

Заглубление : 2 см, горизонтально

Мини-тепличка: обязательна — тепло +25 °C, проветривание каждый день

Через 2-4 недели появляются первые ростки. Как только личи "вышел на свет" — сразу снимаем укрытие и ставим горшок на самый светлый подоконник.

Уход в домашних условиях

Полив — умеренный, без застоя

Опрыскивание — каждый день

Дополнительная влага — миски с мокрым керамзитом рядом

Подкормка — с 2 года, раз в месяц, лучше органика (биогумус подойдёт идеально)

Зимой — подсветка фитолампой на 4-6 часов

Формирование и плодоношение

Когда появится пятый лист, прищипните верхушку — так дерево станет кустистым.

Цветы — через 4-5 лет. Придётся поработать пчёлкой: опылять вручную мягкой кисточкой.

Созревшие плоды не вырастают до рыночных размеров, но аромат и вкус — те самые, настоящие.

Уточнения

Личи́ кита́йское, или личжи́ китайские (лат. Lítchi chinénsis, кит. 荔枝, пиньинь lìzhī, палл. личжи́) — плодовое дерево семейства Сапиндовых, которое возделывается на юго-востоке Китая (Гуандун, Фуцзянь) как минимум с XI века. Варианты написания: «лиджи», «лайси», «лиси», «китайская слива».



