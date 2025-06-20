Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг против спорта: как обмануть себя и не бросить тренировки
Когда укус — это тревожный сигнал: как отличить аллергию от инфекции
В рамках ПМЭФ-2025 Минобрнауки России, Газпромбанк и Центр технологического лидерства подписали соглашение о стратегическом взаимодействии
Собака в авто: как обеспечить безопасность себе и питомцу
Никаких лекарств и химии: медицина меняет тактику и ставит ловушки для бактерий на наноуровне
Эти фрукты и овощи нельзя есть вместе: сочетание, которое делает их ядовитыми
Необычное место на карте Италии — самые прозрачные бухты Кампании
В сервис — как на работу: когда стоит продать машину, пока не стало слишком поздно
ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово

Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами

1:43
Садоводство

Личи в горшке — звучит как мечта из тропического отпуска? Но эта мечта вполне реальна, если следовать несложной, но чёткой инструкции. Главное — не ждать чуда от косточки, а создать для неё "экзотический рай" прямо у себя дома.

Плоды личи
Фото: commons.wikimedia.org by sweta2010, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Плоды личи

Что нужно для старта

  • Спелые плоды личи

  • Горячее желание вырастить что-то по-настоящему необычное

  • Немного торфа, песка, перлита и терпения

С косточек всё и начинается. Их очищают от мякоти и на сутки погружают в тёплую воду. Это не магия — просто стимуляция прорастания.

Посадка по всем правилам

  • Почва: лёгкая и дышащая, из торфа, песка и перлита

  • Заглубление: 2 см, горизонтально

  • Мини-тепличка: обязательна — тепло +25 °C, проветривание каждый день

Через 2-4 недели появляются первые ростки. Как только личи "вышел на свет" — сразу снимаем укрытие и ставим горшок на самый светлый подоконник.

Уход в домашних условиях

  • Полив — умеренный, без застоя

  • Опрыскивание — каждый день

  • Дополнительная влага — миски с мокрым керамзитом рядом

  • Подкормка — с 2 года, раз в месяц, лучше органика (биогумус подойдёт идеально)

  • Зимой — подсветка фитолампой на 4-6 часов

Формирование и плодоношение

Когда появится пятый лист, прищипните верхушку — так дерево станет кустистым.
Цветы — через 4-5 лет. Придётся поработать пчёлкой: опылять вручную мягкой кисточкой.

Созревшие плоды не вырастают до рыночных размеров, но аромат и вкус — те самые, настоящие.

Уточнения

Личи́ кита́йское, или личжи́ китайские (лат. Lítchi chinénsis, кит. 荔枝, пиньинь lìzhī, палл. личжи́) — плодовое дерево семейства Сапиндовых, которое возделывается на юго-востоке Китая (Гуандун, Фуцзянь) как минимум с XI века. Варианты написания: «лиджи», «лайси», «лиси», «китайская слива».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами
ООО Завидово Девелопмент будет управлять речным вокзалом Завидово
Газпромбанк и Сириус договорились о совместных проектах в сфере образования и технологий
Одна мама — трое пап: у кошек всё серьёзно с генетикой, но только весной
Возвращение Ефремова: что сказал Михалков о новом этапе карьеры актёра?
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Это была бы катастрофа: в Кремле резко ответили на слухи о ядерном ударе по Ирану
10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok
Цвет волос, который старит сильнее морщин — и почему его до сих пор выбирают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.