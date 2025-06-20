Из косточки — в дерево: как превратить личи в экзотику с плодами

Личи в горшке — звучит как мечта из тропического отпуска? Но эта мечта вполне реальна, если следовать несложной, но чёткой инструкции. Главное — не ждать чуда от косточки, а создать для неё "экзотический рай" прямо у себя дома.
Спелые плоды личи
Горячее желание вырастить что-то по-настоящему необычное
Немного торфа, песка, перлита и терпения
С косточек всё и начинается. Их очищают от мякоти и на сутки погружают в тёплую воду. Это не магия — просто стимуляция прорастания.
Почва: лёгкая и дышащая, из торфа, песка и перлита
Заглубление: 2 см, горизонтально
Мини-тепличка: обязательна — тепло +25 °C, проветривание каждый день
Через 2-4 недели появляются первые ростки. Как только личи "вышел на свет" — сразу снимаем укрытие и ставим горшок на самый светлый подоконник.
Полив — умеренный, без застоя
Опрыскивание — каждый день
Дополнительная влага — миски с мокрым керамзитом рядом
Подкормка — с 2 года, раз в месяц, лучше органика (биогумус подойдёт идеально)
Зимой — подсветка фитолампой на 4-6 часов
Когда появится пятый лист, прищипните верхушку — так дерево станет кустистым.
Цветы — через 4-5 лет. Придётся поработать пчёлкой: опылять вручную мягкой кисточкой.
Созревшие плоды не вырастают до рыночных размеров, но аромат и вкус — те самые, настоящие.
Личи́ кита́йское, или личжи́ китайские (лат. Lítchi chinénsis, кит. 荔枝, пиньинь lìzhī, палл. личжи́) — плодовое дерево семейства Сапиндовых, которое возделывается на юго-востоке Китая (Гуандун, Фуцзянь) как минимум с XI века. Варианты написания: «лиджи», «лайси», «лиси», «китайская слива».
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