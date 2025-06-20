Не наливай лишнего: полив картофеля, из-за которого пропадает весь урожай

Вода — один из главных факторов, влияющих на урожай картофеля. Но просто лить воду — мало. Нужна чёткость, график и понимание, в какой фазе роста что именно требуется. Ошибки в поливе могут свести к нулю все усилия.
Советами делится агроном и дизайнер Анастасия Коврижных.
Первые 1-2 недели после посадки почва должна быть слегка влажной. Не болото, но и не пыль. Иначе всходы запаздывают, рост — вялый.
Норма полива: 2-3 литра на 1 м²
Частота: каждые 2-3 дня
Важно: не допускать застоя влаги, особенно в низинах
Когда ботва начала расти, но цветков ещё нет, полив становится поддерживающим. Он должен быть регулярным, но не чрезмерным.
Норма: 3-5 литров на 1 м²
Частота: 1 раз в неделю
Опасность: пересохшая почва тормозит рост клубней
Это критический период: закладка будущего урожая. Воды нужно гораздо больше, иначе клубни останутся мелкими и рыхлыми.
Норма: до 7 литров на 1 м²
Частота: каждые 3-4 дня
Совет: лучше поливать вечером и обязательно рыхлить почву после
На финише ботва вянет, клубни дозревают. Избыток влаги сейчас — прямой путь к болезням и гнилям при хранении.
Норма: 2-3 литра на 1 м²
Частота: 1 раз в неделю
Совет: в дождливую погоду вообще не поливать
Нет единой нормы для всего сезона. Полив должен идти по фазам роста.
Переувлажнение губит клубни так же, как засуха — просто последствия проявятся позже, в погребе.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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