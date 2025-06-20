Не наливай лишнего: полив картофеля, из-за которого пропадает весь урожай

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вода — один из главных факторов, влияющих на урожай картофеля. Но просто лить воду — мало. Нужна чёткость, график и понимание, в какой фазе роста что именно требуется. Ошибки в поливе могут свести к нулю все усилия.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Советами делится агроном и дизайнер Анастасия Коврижных.

Сразу после посадки: вода на старте — это важно

Первые 1-2 недели после посадки почва должна быть слегка влажной. Не болото, но и не пыль. Иначе всходы запаздывают, рост — вялый.

Норма полива : 2-3 литра на 1 м²

Частота : каждые 2-3 дня

Важно: не допускать застоя влаги, особенно в низинах

До цветения: умеренность и стабильность

Когда ботва начала расти, но цветков ещё нет, полив становится поддерживающим. Он должен быть регулярным, но не чрезмерным.

Норма : 3-5 литров на 1 м²

Частота : 1 раз в неделю

Опасность: пересохшая почва тормозит рост клубней

Во время цветения и набора массы клубней: воды нужно много

Это критический период: закладка будущего урожая. Воды нужно гораздо больше, иначе клубни останутся мелкими и рыхлыми.

Норма : до 7 литров на 1 м²

Частота : каждые 3-4 дня

Совет: лучше поливать вечером и обязательно рыхлить почву после

За 2-3 недели до уборки: почти прекращаем

На финише ботва вянет, клубни дозревают. Избыток влаги сейчас — прямой путь к болезням и гнилям при хранении.

Норма : 2-3 литра на 1 м²

Частота : 1 раз в неделю

Совет: в дождливую погоду вообще не поливать

Главное правило:

Нет единой нормы для всего сезона. Полив должен идти по фазам роста.

Переувлажнение губит клубни так же, как засуха — просто последствия проявятся позже, в погребе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

