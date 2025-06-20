Думали, помогаете, а нанесли вред: как не загубить свёклу летом

Старинный совет "окучивать свёклу, как картошку" звучит привычно, но на деле — это опасное заблуждение. Особенно в июне, когда корнеплод только начинает активно формироваться.
В отличие от картофеля, который образует клубни на столонах, у свёклы утолщается сам главный корень. Его верхняя часть — так называемое "плечико" — всегда остаётся на поверхности.
Вы засыпаете "плечико" землёй.
Растение испытывает стресс и вместо роста начинает вытягивать листья вверх.
Корнеплод деформируется, становится с перетяжками или вообще ветвится.
Верхняя часть грубеет, пробковеет, теряет сочность.
Повышается риск гнили: сырость и отсутствие воздуха делают своё дело.
А самое неприятное — при уборке такие свёклы выглядят уродливо и часто оказываются несъедобными.
Рыхлите, а не окучивайте. После дождя или полива аккуратно разрушайте почвенную корку, чтобы дать доступ воздуху. Только осторожно — корни у свёклы близко!
Мульчируйте - тонким слоем скошенной травы или компоста. Это:
удержит влагу;
защитит верхушку от перегрева и пересыхания;
снизит рост сорняков.
Поливайте обильно и регулярно, особенно в жару. Без влаги в июне свёкла тоже страдает.
Запомните главное: свёкла не любит глубокой посадки и терпеть не может окучивания. Сделаете это в июне — рискуете потерять весь урожай.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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