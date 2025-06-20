Думали, помогаете, а нанесли вред: как не загубить свёклу летом

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Садоводство

Старинный совет "окучивать свёклу, как картошку" звучит привычно, но на деле — это опасное заблуждение. Особенно в июне, когда корнеплод только начинает активно формироваться.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

В отличие от картофеля, который образует клубни на столонах, у свёклы утолщается сам главный корень. Его верхняя часть — так называемое "плечико" — всегда остаётся на поверхности.

Что происходит при окучивании

  • Вы засыпаете "плечико" землёй.

  • Растение испытывает стресс и вместо роста начинает вытягивать листья вверх.

  • Корнеплод деформируется, становится с перетяжками или вообще ветвится.

  • Верхняя часть грубеет, пробковеет, теряет сочность.

  • Повышается риск гнили: сырость и отсутствие воздуха делают своё дело.

А самое неприятное — при уборке такие свёклы выглядят уродливо и часто оказываются несъедобными.

Что делать вместо этого

Рыхлите, а не окучивайте. После дождя или полива аккуратно разрушайте почвенную корку, чтобы дать доступ воздуху. Только осторожно — корни у свёклы близко!

Мульчируйте - тонким слоем скошенной травы или компоста. Это:

  • удержит влагу;

  • защитит верхушку от перегрева и пересыхания;

  • снизит рост сорняков.

Поливайте обильно и регулярно, особенно в жару. Без влаги в июне свёкла тоже страдает.

Запомните главное: свёкла не любит глубокой посадки и терпеть не может окучивания. Сделаете это в июне — рискуете потерять весь урожай.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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