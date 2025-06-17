Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон вместе появились на красной дорожке премьеры Формулы-1
Новый Плутон? Обнаружен новый объект в Солнечной системе
40-летний внук Назарбаева пришёл одним из первых в гонке IRONMAN
Стадион построили, фанаты пришли, а команда вылетела: Воронеж остался без РПЛ из-за тренерской неразберихи
Молоко оказалось кошачьим врагом: вот почему пушистикам не стоит его давать
Папа с опытом в 135 лет: как черепаха Голиаф установил семейный рекорд
Возвращение с последствиями: зарубежные бренды могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей
Читмилы вместо строгих диет: как сладости могут помочь вам сбросить лишние килограммы
iPhone в России: почему смартфоны Apple превращаются в тыкву

Удобрения для растений: как восстановить силы после цветения

3:27
Садоводство » Советы

Сад после цветения — это важный этап в уходе за растениями, который позволяет подготовить их к следующему сезону. В это время необходимо провести определенные обработки, чтобы обеспечить здоровье растений, защитить их от болезней и вредителей, а также улучшить условия для их роста.

Фруктовый сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый сад

Удаление отцветших цветов и листвы

Первым шагом после цветения стоит заняться уборкой:

  • Обрезка отцветших цветов: Срезайте увядшие цветы, особенно у многолетников и однолетников. Это не только улучшит внешний вид растений, но и даст возможность новым цветкам расцвести.
  • Уборка листвы: Удалите пожелтевшие и поврежденные листья. Это предотвратит накопление болезней и обеспечит доступ воздуха к здоровым частям растения.

Обработка средствами защиты растений

После цветения важно провести профилактические обработки для защиты от возможных болезней и вредителей:

  • Фунгициды: применяйте фунгициды для профилактики грибковых заболеваний. Это особенно актуально для таких растений, как розы, которые могут страдать от черной пятнистости или мучнистой росы
  • Инсектициды: используйте инсектициды или биологические средства для защиты от вредителей. Обработка должна быть выполнена в вечернее время или ранним утром, чтобы избежать вреда для полезных насекомых, таких как пчелы.

Удобрение почвы

После цветения растения нуждаются в питательных веществах, чтобы подготовить себя к следующему сезону:

  • Органические удобрения: разложите компост или перегной вокруг корней растений. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.
  • Микроэлементы: если ваши растения испытывают недостаток в определенных микроэлементах (например, магний или бор), используйте специальные удобрения для их восполнения.

Полив и мульчирование

После обработки растений следует позаботиться о поливе и мульчировании:

  • Полив: обеспечьте регулярный полив, особенно в сухую погоду. Это поможет растениям восстановиться и обеспечит адекватное усвоение удобрений.
  • Мульчирование: нанесите слой мульчи (сена, опилок или коры) около корней растений. Это снизит испарение влаги, подавит рост сорняков и улучшит структуру почвы.

Подготовка к зиме

Если вы живете в регионе с холодными зимами, не забудьте подготовить растения к зиме:

  • Укрытие: укрывайте более теплолюбивые растения нетканым материалом или даже еловыми ветками, чтобы защитить их от морозов.
  • Пересадка: рассмотрите возможность пересадки молодых саженцев или многолетников в более защищенные места, если они подвержены заморозкам.

Обработка сада сразу после цветения — это важный шаг в уходе за растениями, который помогает сохранить их здоровье и обеспечить успешный рост в следующем сезоне. Удаление отцветших цветов, применение средств защиты, удобрение почвы, полив и мульчирование помогут создать оптимальные условия для развития растений. Не забывайте следить за своим садом и заботиться о нем, и он благодарит вас обильным цветением и урожаем в будущем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах
Туризм
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах Аудио 
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Наука и техника
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA Аудио 
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Наука и техника
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Стадион построили, фанаты пришли, а команда вылетела: Воронеж остался без РПЛ из-за тренерской неразберихи
Молоко оказалось кошачьим врагом: вот почему пушистикам не стоит его давать
Папа с опытом в 135 лет: как черепаха Голиаф установил семейный рекорд
Возвращение с последствиями: зарубежные бренды могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей
Читмилы вместо строгих диет: как сладости могут помочь вам сбросить лишние килограммы
iPhone в России: почему смартфоны Apple превращаются в тыкву
Чрезмерная пугливость вашей кошки может быть признаком загадочной болезни
В Госдуме предложили запретить сериалы про эскорт: омерзительная пропаганда
259 долларов за ночь и 30 долларов за воду: что не так с ценами в этом отеле Лас-Вегаса
Лимонный пирог на одного: простой и вкусный десерт, которым не придётся ни с кем делиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.