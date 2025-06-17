Обычный полив — на первый взгляд, простая задача. Но именно в нём чаще всего скрыта причина увядания растений и потери урожая. Помидоры и огурцы особенно чувствительны: то воды не хватает, то её слишком много — и всё, считай, прощай, грядка.
Середина дня — худшее время для полива. В жару вода испаряется быстрее, чем впитывается, а капли на листьях работают как линзы: солнце их прожигает, оставляя ожоги. Растение страдает от жары, а пользы — ноль.
Идеальное время — раннее утро или вечер. В это время влага успевает впитаться, не обжигает листья и даёт корням шанс "напиться" до следующей жары.
Многие боятся засухи и льют воду от души. Но избыток влаги вытесняет воздух из почвы — корни просто задыхаются. Помидоры особенно остро на это реагируют: рост замедляется, листья вянут, урожай — под угрозой.
Даже огурцы, любящие влагу, не переносят болота под корнями. Лучше поливать реже, но глубоко, чем каждый день понемногу — поверхностная влага не доходит до корней и быстро испаряется.
Проверяйте почву! Если верхний слой влажный, отложите лейку. Не ориентируйтесь на "на глаз" или привычку — каждый сезон, участок и сорт могут требовать индивидуального подхода. Вода — не про запас, а по необходимости.
Грамотный полив — основа здорового урожая. А ошибки тут могут стоить целого сезона.
Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.