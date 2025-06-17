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Секретный час полива, о котором забывают даже опытные огородники

2:03
Садоводство

Обычный полив — на первый взгляд, простая задача. Но именно в нём чаще всего скрыта причина увядания растений и потери урожая. Помидоры и огурцы особенно чувствительны: то воды не хватает, то её слишком много — и всё, считай, прощай, грядка.

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Ошибка №1: полив под солнцем

Середина дня — худшее время для полива. В жару вода испаряется быстрее, чем впитывается, а капли на листьях работают как линзы: солнце их прожигает, оставляя ожоги. Растение страдает от жары, а пользы — ноль.

Идеальное время — раннее утро или вечер. В это время влага успевает впитаться, не обжигает листья и даёт корням шанс "напиться" до следующей жары.

Ошибка №2: "Заливные огороды"

Многие боятся засухи и льют воду от души. Но избыток влаги вытесняет воздух из почвы — корни просто задыхаются. Помидоры особенно остро на это реагируют: рост замедляется, листья вянут, урожай — под угрозой.

Даже огурцы, любящие влагу, не переносят болота под корнями. Лучше поливать реже, но глубоко, чем каждый день понемногу — поверхностная влага не доходит до корней и быстро испаряется.

Ошибка №3: "А вдруг ещё чуть-чуть не хватит"

Проверяйте почву! Если верхний слой влажный, отложите лейку. Не ориентируйтесь на "на глаз" или привычку — каждый сезон, участок и сорт могут требовать индивидуального подхода. Вода — не про запас, а по необходимости.

Что делать

  • Поливайте только под корень, не смачивая листья.
  • Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу и снизить испарение.
  • Не забывайте о дренаже — особенно в теплицах.
  • Не поливайте холодной водой из скважины: пусть немного постоит и прогреется.

Грамотный полив — основа здорового урожая. А ошибки тут могут стоить целого сезона.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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