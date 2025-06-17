Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда солнце садится, а сад погружается в сумерки, начинается волшебство: распускаются цветы, наполняя воздух ароматами, и появляются ночные опылители — мотыльки, летучие мыши и светлячки. Создание лунного сада — это не только эстетическое удовольствие, но и вклад в сохранение экосистемы.

Фото: creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru Жасмин

Растения для лунного сада

Бледно-фиолетовая эхинацея (Echinacea pallida)

С изящными, поникшими лепестками и светящимся центром, эхинацея привлекает ночных бабочек и служит источником нектара для опылителей.

С изящными, поникшими лепестками и светящимся центром, эхинацея привлекает ночных бабочек и служит источником нектара для опылителей. Ангельская труба (Бругмансия)

Эти крупные, свисающие цветы издают сильный аромат ночью, привлекая бражников. Однако будьте осторожны: все части растения ядовиты. botanichka.ru

Эти крупные, свисающие цветы издают сильный аромат ночью, привлекая бражников. Однако будьте осторожны: все части растения ядовиты. botanichka.ru Лунный цветок (Ipomoea alba)

Белоснежные воронкообразные цветы распускаются вечером и источают сладкий аромат, заманивая ночных опылителей.

Белоснежные воронкообразные цветы распускаются вечером и источают сладкий аромат, заманивая ночных опылителей. Энотера (Oenothera speciosa)

Известная как "ночная свеча", энотера раскрывает свои бледно-розовые цветы в сумерках, наполняя сад нежным ароматом.

Известная как "ночная свеча", энотера раскрывает свои бледно-розовые цветы в сумерках, наполняя сад нежным ароматом. Ночной жасмин (Cestrum nocturnum)

Этот кустарник с мелкими бело-зелеными цветами излучает интенсивный аромат ночью, привлекая бабочек и других ночных насекомых.

Советы по созданию лунного сада

Выбор места: выберите открытый участок, хорошо освещаемый луной, вдали от искусственных источников света.

Цветовая палитра: отдавайте предпочтение растениям с белыми, серебристыми или бледными цветами, которые отражают лунный свет.

Аромат: используйте растения с сильным ночным ароматом, чтобы привлечь опылителей и создать атмосферу уюта.

Поддержка опылителей: избегайте использования пестицидов и обеспечьте разнообразие растений для поддержки местной фауны.

Создавая лунный сад, вы не только украшаете свой участок, но и способствуете сохранению ночных опылителей, играющих важную роль в экосистеме.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

