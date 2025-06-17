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Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков

2:09
Садоводство

Когда солнце садится, а сад погружается в сумерки, начинается волшебство: распускаются цветы, наполняя воздух ароматами, и появляются ночные опылители — мотыльки, летучие мыши и светлячки. Создание лунного сада — это не только эстетическое удовольствие, но и вклад в сохранение экосистемы.

Жасмин
Фото: creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru
Жасмин

Растения для лунного сада

  • Бледно-фиолетовая эхинацея (Echinacea pallida)
    С изящными, поникшими лепестками и светящимся центром, эхинацея привлекает ночных бабочек и служит источником нектара для опылителей.
  • Ангельская труба (Бругмансия)
    Эти крупные, свисающие цветы издают сильный аромат ночью, привлекая бражников. Однако будьте осторожны: все части растения ядовиты. botanichka.ru
  • Лунный цветок (Ipomoea alba)
    Белоснежные воронкообразные цветы распускаются вечером и источают сладкий аромат, заманивая ночных опылителей.
  • Энотера (Oenothera speciosa)
    Известная как "ночная свеча", энотера раскрывает свои бледно-розовые цветы в сумерках, наполняя сад нежным ароматом.
  • Ночной жасмин (Cestrum nocturnum)
    Этот кустарник с мелкими бело-зелеными цветами излучает интенсивный аромат ночью, привлекая бабочек и других ночных насекомых.

Советы по созданию лунного сада

  • Выбор места: выберите открытый участок, хорошо освещаемый луной, вдали от искусственных источников света.
  • Цветовая палитра: отдавайте предпочтение растениям с белыми, серебристыми или бледными цветами, которые отражают лунный свет.
  • Аромат: используйте растения с сильным ночным ароматом, чтобы привлечь опылителей и создать атмосферу уюта.
  • Поддержка опылителей: избегайте использования пестицидов и обеспечьте разнообразие растений для поддержки местной фауны.

Создавая лунный сад, вы не только украшаете свой участок, но и способствуете сохранению ночных опылителей, играющих важную роль в экосистеме.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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