Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков

Когда солнце садится, а сад погружается в сумерки, начинается волшебство: распускаются цветы, наполняя воздух ароматами, и появляются ночные опылители — мотыльки, летучие мыши и светлячки. Создание лунного сада — это не только эстетическое удовольствие, но и вклад в сохранение экосистемы.
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Жасмин
Растения для лунного сада
Бледно-фиолетовая эхинацея (Echinacea pallida) С изящными, поникшими лепестками и светящимся центром, эхинацея привлекает ночных бабочек и служит источником нектара для опылителей.
Ангельская труба (Бругмансия) Эти крупные, свисающие цветы издают сильный аромат ночью, привлекая бражников. Однако будьте осторожны: все части растения ядовиты. botanichka.ru