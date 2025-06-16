Кожура, которая кормит — смородина обожает этот настой

Мечтаете о щедром урожае смородины без лишних затрат? Забудьте о химии — всё, что нужно, уже лежит у вас на кухне. Картофельные очистки, горячая вода и немного терпения творят чудеса.
Именно в начале лета смородиновые кусты набирают силу и требуют максимум питания. Ключевые элементы — калий и фосфор. Они запускают активное плодоношение и влияют на вкус ягод. Натуральная подкормка из картофельной кожуры — простой и эффективный способ восполнить дефицит без вреда для экологии и кошелька.
Лучшее время — с начала июня и до его конца. Подкормку можно проводить раз в 10-14 дней. Важно не переборщить: избыток питательных веществ может навредить кусту. Главное — регулярность и умеренность.
Никаких сложностей:
Этот настой богат крахмалом, микроэлементами и калием — всё, что нужно растениям для активного роста и устойчивости к жаре. Уже через пару недель кусты становятся зелёными, а ягоды — налитыми и сладкими.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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