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Кожура, которая кормит — смородина обожает этот настой

1:29
Садоводство

Мечтаете о щедром урожае смородины без лишних затрат? Забудьте о химии — всё, что нужно, уже лежит у вас на кухне. Картофельные очистки, горячая вода и немного терпения творят чудеса.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Июнь — время для действий

Именно в начале лета смородиновые кусты набирают силу и требуют максимум питания. Ключевые элементы — калий и фосфор. Они запускают активное плодоношение и влияют на вкус ягод. Натуральная подкормка из картофельной кожуры — простой и эффективный способ восполнить дефицит без вреда для экологии и кошелька.

Когда подкармливать

Лучшее время — с начала июня и до его конца. Подкормку можно проводить раз в 10-14 дней. Важно не переборщить: избыток питательных веществ может навредить кусту. Главное — регулярность и умеренность.

Как приготовить удобрение

Никаких сложностей:

  • Очистите картофель и хорошо промойте кожуру.
  • Поместите её в ведро или банку.
  • Залейте кипятком так, чтобы полностью покрыть.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром процедите и полейте настоем почву под кустами.

Этот настой богат крахмалом, микроэлементами и калием — всё, что нужно растениям для активного роста и устойчивости к жаре. Уже через пару недель кусты становятся зелёными, а ягоды — налитыми и сладкими.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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