Яблоня не успела прижиться — а уже с плодами: приём, который работает лучше ожиданий

Многие дачники думают, что яблоня — это инвестиция в далёкое будущее. Посадил дерево — и жди несколько лет, пока оно впервые отблагодарит тебя урожаем. Но есть способ ускорить процесс. Настолько, что уже через год после посадки вы можете собрать первые яблоки.
Рассказываем, как подготовить почву и грамотно использовать подкормки, чтобы не просто посадить дерево, а почти сразу наслаждаться его плодами.
Успех закладывается ещё до посадки. Земля для саженца должна быть максимально питательной и структурной. Идеальная смесь:
1 ведро торфа
1 ведро речного песка
1 ведро перегноя
300 граммов нитроаммофоски
Хорошо перемешайте компоненты, добавьте воды и дайте массе немного "созреть". Затем внесите смесь в посадочную яму — это станет фундаментом для быстрого роста и будущего плодоношения.
Как только наступает весна, яблоню нужно подкормить азотным удобрением. Один из самых надёжных вариантов — аммиачная селитра.
Как приготовить:
растворите 30 граммов селитры в 10 литрах воды
полейте молодое дерево под корень
Азот активизирует рост побегов и листьев, а значит, ускоряет общее развитие растения.
В тёплое время года яблоне нужны другие элементы — для укрепления корней, формирования завязей и сладости плодов.
Рецепт подкормки:
нагрейте 10 литров воды до горячего состояния (не кипятка!)
добавьте 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия
остудите раствор до комфортной температуры
полейте деревце после обычного увлажнения почвы
Фосфор укрепит корневую систему, а калий обеспечит заложку крепких и сладких плодов.
Вся система работает только при соблюдении сроков:
Почва готовится заранее, лучше осенью или за 2-3 недели до посадки.
Аммиачная селитра вносится ранней весной, когда снег сходит.
Калийно-фосфорная подкормка — летом, в период активного роста.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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