Её не кладут в сахар — она уже слаще него: так плодоносит только смородина с этой подкормкой

Представьте себе ветки, ломящиеся от тяжёлых, налитых солнцем ягод. Кажется фантастикой? Но всё реально — если в июне не упустить момент и дать кустам правильную подкормку. Этот месяц решает всё.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Почему июнь — решающий

Цветение уже завершилось, и теперь смородина сосредоточена на завязях. Они начинают стремительно набирать массу и требуют питательной поддержки. И если дать её вовремя — результат вас поразит.

Главные элементы этого периода — калий и фосфор. Именно они:

увеличивают размер ягод,

повышают их сахаристость,

делают плоды крепче и дольше хранящимися.

А вот азот сейчас может навредить — он активизирует рост зелени, отнимая силы у плодов.

Секретный тандем: зола + крапива

Решение простое и доступное — соедините два природных компонента:

Древесная зола — источник калия, фосфора и множества микроэлементов. Калий отвечает за вкус и объём ягод, фосфор — за корневую систему и обмен веществ.

Крапивный настой — содержит немного азота и кремний, укрепляющий ткани растения. Также в нём есть железо, важное для иммунитета.

Вместе они дают мощный толчок росту ягод, не перегружая растение.

Как приготовить подкормку

Всё просто:

Нарвите свежую крапиву и залейте её водой. Дайте настояться 3-4 дня до лёгкого брожения. Процедите настой. На каждые 10 литров настоя добавьте 1 стакан древесной золы. Хорошо размешайте — готово!

Как и когда подкармливать

Проводите подкормку утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Перед поливом слегка увлажните почву под кустами — так раствор быстрее дойдёт до корней.

Не переусердствуйте! Лучше недокормить, чем "сжечь" растение избытком удобрений.

Следите за состоянием листьев и темпами роста. Если всё делаете правильно — кусты будут радовать яркой листвой и мощными гроздьями ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

