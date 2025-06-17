Её не кладут в сахар — она уже слаще него: так плодоносит только смородина с этой подкормкой

Представьте себе ветки, ломящиеся от тяжёлых, налитых солнцем ягод. Кажется фантастикой? Но всё реально — если в июне не упустить момент и дать кустам правильную подкормку. Этот месяц решает всё.
Цветение уже завершилось, и теперь смородина сосредоточена на завязях. Они начинают стремительно набирать массу и требуют питательной поддержки. И если дать её вовремя — результат вас поразит.
Главные элементы этого периода — калий и фосфор. Именно они:
увеличивают размер ягод,
повышают их сахаристость,
делают плоды крепче и дольше хранящимися.
А вот азот сейчас может навредить — он активизирует рост зелени, отнимая силы у плодов.
Решение простое и доступное — соедините два природных компонента:
Древесная зола — источник калия, фосфора и множества микроэлементов. Калий отвечает за вкус и объём ягод, фосфор — за корневую систему и обмен веществ.
Крапивный настой — содержит немного азота и кремний, укрепляющий ткани растения. Также в нём есть железо, важное для иммунитета.
Вместе они дают мощный толчок росту ягод, не перегружая растение.
Всё просто:
Нарвите свежую крапиву и залейте её водой.
Дайте настояться 3-4 дня до лёгкого брожения.
Процедите настой.
На каждые 10 литров настоя добавьте 1 стакан древесной золы.
Хорошо размешайте — готово!
Проводите подкормку утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
Перед поливом слегка увлажните почву под кустами — так раствор быстрее дойдёт до корней.
Не переусердствуйте! Лучше недокормить, чем "сжечь" растение избытком удобрений.
Следите за состоянием листьев и темпами роста. Если всё делаете правильно — кусты будут радовать яркой листвой и мощными гроздьями ягод.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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