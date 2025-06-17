Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздушный хаос: это событие на Украине переворачивает мировые военные доктрины
Не только сигналка и регистратор: чем ещё набивают салоны водители в 2025 году
Гигантский долг прощён: Россия списала Таджикистану 25,3 миллиарда рублей за электроэнергию
Химия и герметичность: как устроен самолётный туалет, чтобы никто не почувствовал запахов
30 секунд в день — и ваш мозг просыпается: главное фитнес-упражнение после 50 лет
Последний проект Лиама Пейна: что скрывает финальное шоу Netflix
Марс хотят оживить: как Красную планету превратят в новый рай для человечества
Пёс сорвался с цепи? Один трюк повышает шанс найти его в первые часы
Секрет настоящих вареников с ягодами: заварное тесто, которое не разваливается, а начинка не течет

Сад больше не сохнет, а полоть почти не надо: вещи, которые неожиданно спасают почву

2:59
Садоводство

Мульчирование — это не просто про уход за огородом. Это настоящая стратегия, которая помогает сохранить влагу, защитить корни, подавить сорняки и дать новый шанс тем вещам, которые обычно летят в мусор. Зачем ограничиваться только соломой и корой, если есть куда более оригинальные (и эффективные!) альтернативы?

Рассада
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада

Рассказываем, как использовать неожиданные материалы в роли мульчи, не тратя ни копейки и при этом улучшая здоровье вашего сада.

1. Картон: защита в стиле "папье-маше"

Обычный коричневый картон — идеальный кандидат для мульчирования. Он:

  • блокирует сорняки;

  • пропускает воздух и воду;

  • удерживает влагу у корней.

Главное правило — использовать только "чистый" картон без чернил, скотча, клея или металлических скрепок. Порежьте его на куски, смочите водой и разложите по грядкам. Такой барьер особенно полезен у живых изгородей и в овощных клумбах.

2. Скорлупа орехов: твёрдый щит для земли

После перекуса не выбрасывайте скорлупу грецких орехов, фундука или миндаля. Эти "отходы" превращаются в долговечную мульчу:

  • не требуют мытья;

  • долго разлагаются;

  • отлично защищают от пересыхания.

Можно слегка раздробить скорлупу молотком — для более равномерного покрытия. Идеальны для клумб, горшков и декоративных посадок.

3. Стружка от карандашей: да, это работает

Если вы — родитель, учитель или просто творческая натура, не выбрасывайте стружку от точилки:

  • она декоративна;

  • медленно разлагается;

  • подходит для горшков и кашпо.

Важно: используйте только деревянные карандаши без пластикового покрытия. Собрать много — трудно, но как декоративный акцент в кашпо — превосходно.

4. Шерсть: вторая жизнь старого свитера

Старый шарф, свитер или одеяло из 100% шерсти — это не мусор, а надёжная зимняя защита для растений:

  • удерживает тепло у корней;

  • защищает от промерзания;

  • сохраняет влагу.

Нарежьте шерсть полосками и уложите у основания саженцев или чувствительных культур. Особенно полезно на ветреных участках.

5. Перья и шерсть животных: природный барьер

После вычёсывания кошки или собаки не спешите выбрасывать шерсть. Она, как и перья из старой подушки:

  • создаёт мягкое укрытие для почвы;

  • удерживает влагу;

  • обладает естественным отпугивающим запахом для вредителей.

Расположите такие материалы у молодых растений, слегка увлажните — и забудьте о пересыхании.

Если внешний вид этих мульч вам кажется неэстетичным, просто прикройте сверху тонким слоем соломы или древесной стружки — эффект сохранится, а вид будет аккуратным.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Последние материалы
Не только сигналка и регистратор: чем ещё набивают салоны водители в 2025 году
Гигантский долг прощён: Россия списала Таджикистану 25,3 миллиарда рублей за электроэнергию
Химия и герметичность: как устроен самолётный туалет, чтобы никто не почувствовал запахов
17 июня: День борьбы с засухой, Борман и Красная жара
30 секунд в день — и ваш мозг просыпается: главное фитнес-упражнение после 50 лет
Последний проект Лиама Пейна: что скрывает финальное шоу Netflix
Пёс сорвался с цепи? Один трюк повышает шанс найти его в первые часы
Сад больше не сохнет, а полоть почти не надо: вещи, которые неожиданно спасают почву
Марс хотят оживить: как Красную планету превратят в новый рай для человечества
Секрет настоящих вареников с ягодами: заварное тесто, которое не разваливается, а начинка не течет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.