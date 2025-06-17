Сад больше не сохнет, а полоть почти не надо: вещи, которые неожиданно спасают почву

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мульчирование — это не просто про уход за огородом. Это настоящая стратегия, которая помогает сохранить влагу, защитить корни, подавить сорняки и дать новый шанс тем вещам, которые обычно летят в мусор. Зачем ограничиваться только соломой и корой, если есть куда более оригинальные (и эффективные!) альтернативы?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада

Рассказываем, как использовать неожиданные материалы в роли мульчи, не тратя ни копейки и при этом улучшая здоровье вашего сада.

1. Картон: защита в стиле "папье-маше"

Обычный коричневый картон — идеальный кандидат для мульчирования. Он:

блокирует сорняки;

пропускает воздух и воду;

удерживает влагу у корней.

Главное правило — использовать только "чистый" картон без чернил, скотча, клея или металлических скрепок. Порежьте его на куски, смочите водой и разложите по грядкам. Такой барьер особенно полезен у живых изгородей и в овощных клумбах.

2. Скорлупа орехов: твёрдый щит для земли

После перекуса не выбрасывайте скорлупу грецких орехов, фундука или миндаля. Эти "отходы" превращаются в долговечную мульчу:

не требуют мытья;

долго разлагаются;

отлично защищают от пересыхания.

Можно слегка раздробить скорлупу молотком — для более равномерного покрытия. Идеальны для клумб, горшков и декоративных посадок.

3. Стружка от карандашей: да, это работает

Если вы — родитель, учитель или просто творческая натура, не выбрасывайте стружку от точилки:

она декоративна;

медленно разлагается;

подходит для горшков и кашпо.

Важно: используйте только деревянные карандаши без пластикового покрытия. Собрать много — трудно, но как декоративный акцент в кашпо — превосходно.

4. Шерсть: вторая жизнь старого свитера

Старый шарф, свитер или одеяло из 100% шерсти — это не мусор, а надёжная зимняя защита для растений:

удерживает тепло у корней;

защищает от промерзания;

сохраняет влагу.

Нарежьте шерсть полосками и уложите у основания саженцев или чувствительных культур. Особенно полезно на ветреных участках.

5. Перья и шерсть животных: природный барьер

После вычёсывания кошки или собаки не спешите выбрасывать шерсть. Она, как и перья из старой подушки:

создаёт мягкое укрытие для почвы;

удерживает влагу;

обладает естественным отпугивающим запахом для вредителей.

Расположите такие материалы у молодых растений, слегка увлажните — и забудьте о пересыхании.

Если внешний вид этих мульч вам кажется неэстетичным, просто прикройте сверху тонким слоем соломы или древесной стружки — эффект сохранится, а вид будет аккуратным.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

